Jordi Cruz: "Tengo la misma enfermedad que mi padre. No saber sentir"

Jordi Cruz se ha sentado este domingo frente a frente con Risto Mejide, en su sofá de 'Chester'. Una entrevista muy personal al chef y profesor de 'Master Chef', en la que ha querido despojarse de la faceta de "tipo duro" que siempre se le asocia. También aprovechó para hablar de lo importante que es la familia en su vida y de su mayor vocación desde niño, la cocina.

El chef ha hablado sobre la curiosa relación que tenía con su padre. Jordi explicaba a Risto el difícil carácter que tenía su padre y también que "nunca me dijo te quiero ni yo a él". Aunque horas antes de que falleciera, admitió que sí que se lo dijo. "Mi padre me quería un montón, pero no tenía esa habilidad de ser cariñoso. Y seguro que por dentro era el tío más cariñoso del mundo. Lo sé porque me pasa lo mismo, me cuesta mucho expresarme".

Después de cinco años del fallecimiento de su padre Jordi asegura que: "tengo la misma enfermedad de mi padre. No saber sentir", añadía el chef. Asegura que está intentando cambiar porque: "no quiero ser como mi padre. También es cierto que yo he tenido una vida mucho más sencilla que la suya, pero esas carencias tengo que intentar no tenerlas", zanjaba.

El momento más emotivo del programa llegaba cuando apareció su hermana Montse, que le llevó una carpeta que su padre guardaba con los recortes de las apariciones de Jordi en los medios. "Iba presumiendo desde el principio de que su hijo iba a ser un gran cocinero, 'mi hijo michelin",contaba la hermana. Los hermanos acabaron fundiéndose en un sentido abrazo.

Durante su entrevista Risto le pregunto también por su vocación. "Cuando era pequeño era malo en casi todo. Se me daba muy mal estudiar pero vi una ventanita. Me di cuenta que para la cocina sí que tenía talento y decidí focalizar todo lo que tenía en esa disciplina", asegura Jordi.

Sobre su papel de "tipo duro" en 'Master Chef', asegura que "el único que tenía esa capacidad era yo. Además no soy nada gracioso" (...) "Nadie me dijo que tenía que ser el borde pero vi que me enfocaba más la cámara y yo quería cámara. Me decían que por ese camino iba bien", asegura.

Risto le preguntó también por su atractivo, haciendo mención a su portada para la revista "Men’s Health" y también a su faceta dentro del panorama de los cocineros más atractivos. "Nunca me llamaron guapo antes de Masterchef. Pasé de ser un gordete gracioso al guapo", asegura. Sobre la portada aclara que:"Me apetecía ponerme en forma. Pensé que si me ponían en esa portada me lo iba a currar. También te digo que todos los buenos hábitos los tengo incorporados en mi vida".

Pero el chef no se marchó del sofá de 'Chester' sin antes aclarar la polémica sobre las condiciones laborales de los becarios en los restaurantes de lujo. Sobre lo que aclaró: "¡Aquello fue todo una mentira! Mi frase fue: 'Creo que es un privilegio formarte al lado de Joan Roca'; y se transformó en: 'Es un privilegio trabajar gratis' (…) Yo no tengo becarios. Tengo chicos que hacen prácticas obligatorias", zanjaba.

