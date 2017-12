¿En qué se gastarían el Gordo los actores del anuncio de la Lotería de Navidad?

12 dic 2017 lola gambau

El ganador de nueve Goyas y un Oscar Alejandro Amenábar (45), ha sido el elegido para dirigir el anuncio de la Lotería de Navidad 2017, que ya ha entrado en todos los hogares españoles. Corazón ha hablado con los protagonistas que encarnan esta historia de amor –con extraterrestre incluida–: los actores Charlotte Vega y Daniel Luque.

Él es conocido por sus actuaciones en televisión en series como 'Acacias 38', 'La sonata del silencio' o 'La pecera de Eva', "pero trabajar con Amenábar ha sido increíble, un aprendizaje continuo y una lección de humildad", afirma.

Ella, acaba de estrenar dos películas: 'Asesino: misión venganza', donde trabaja con Michael Keaton, y 'La librería', un drama dirigido por Isabel Coixet que se encuentra actualmente en cartelera. En televisión ha trabajado en 'El secreto de Puenteviejo' y en 'Velvet'. "A mí me ha sorprendido el respeto que Amenábar tiene por el equipo y el equipo por él. Siempre está pendiente de explicarte todos los detalles", asegura Charlotte.

Dani (28) es de Madrid, ciudad en la que ha crecido junto a un hermano tres años mayor, con el que forma el grupo musical Los Luque. Se define como urbanita, pero sus abuelos son de Córdoba y le tira mucho el sur. "Este puente me he ido a Huelva, al Rocío, porque mi hermano es amante de los caballos, pero acostumbro a viajar a menudo a Sevilla y, también, al antiguo califato", confiesa.

Muy andaluza

Charlotte (23) es española, de madre inglesa y padre andaluz. Vive en Sitges (Barcelona), porque le gusta el mar, y tiene un hermano menor al que adora. Con su aspecto de guiri, se define "más de pueblo que de ciudad". La propia Vega nos hace un pequeño retrato de ella: "En mi casa siempre se habla inglés. Estudié en un colegio internacional y, desde pequeña, leo libros en español e inglés. Así que, me he criado con las dos culturas al tiempo. Además, hablo francés y catalán, algo que me ha abierto muchas puertas".

El tema de los refugiados me hace sentir muy impotente" charlotte vega

¿Qué sueño cumplirían si les tocara el Gordo? Charlotte se dedicaría a viajar con sus amigos, porque no tiene pareja. Eso sí, después de dejar arreglado que a sus abuelos y a sus padres no les faltara de nada. Y dedicaría parte del dinero ganado a ayudar a una ONG. "El tema de los refugiados me hace sentir muy impotente, es una de las peores crisis que vive nuestra sociedad y, en Europa, la estamos ignorando. Por eso, este año, un grupo de amigos recogimos ropa, mantas, medicinas… y las llevamos a Francia en un camión".

Dani está convencido de que el dinero no da la felicidad. Lo que de verdad importa, afirma con convicción, es que "tus seres queridos tengan salud". Está enamorado de Diana Tobar –cantante y actriz que ha participado en la última película de Paco León, Kiki, el amor se hace–, pero cree que "el amor puede encontrarse en cualquier sitio, tal y como les pasa a Danielle y Daniel en el anuncio".

Como buen capricornio, Dani es un hombre práctico, amante de los deportes y de la música: "Canto junto a mi hermano Carlos. Tenemos un 'single' juntos, 'Quédate a mi lado', y en 2016, abrimos un proyecto de 'crowdfunding' para financiar ese primer disco que, espero, saldrá en breve".

Charlotte es acuario, soñadora, amante de la cocina vegana, dispuesta a probar nuevos platos internacionales y entusiasta del surf y el yoga. "Estoy acostumbrada a montar a caballo desde los cuatro años. Fui jinete profesional hasta los 17, aunque ahora lo he dejado", revela.

Ambos tienen un amor común: el que sienten por los perros. La de Dani se llama Bimba; el de ella, Luca.

