Lo que piensa Tamara Falcó de la 'alergia' de su hermano Enrique Iglesias a las exclusivas

12 dic 2017

La ausencia de Enrique Iglesias en la boda de su hermana Ana Boyer ha dado pie a que muchos apuntaran a que el cantante no quiso estar en la ceremonia para no posar en la exclusiva que esta y Fernando Verdasco han dado a una revista. "Eso son tonterías", asegura Tamara Falcó, recién aterrizada en Madrid, tras más de una semana en la isla Moustique, donde no se ha separado de su hermana.

El secreto con el que han organizado cada detalle de este enlace ha sido lo más comentado casi de esos días de misterio en la isla del Caribe. Mientras las notas de prensa de los diseñadores que prestaban sus vestidos a los novios anunciaban que el casorio sería el día 8 de diciembre al final fue el 7, antes de lo anunciado, y con el fin de evitar más filtraciones que las justas.

Alrededor de 60 personas, muy pocos amigos de los padres, prácticamente toda la familia con ausencias -no solo la de Enrique, sino también de los hermanos por parte de padre de la novia y mucha imagen idílica para reflejar la historia de amor de una pareja que nunca ha sado un escándalo.

