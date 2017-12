Alba Carrillo critica a Ana Boyer por su vestido de boda

13 dic 2017

Cuando una vende una exclusiva con su boda, se arriesga a que comenten sobre ello. Ana Boyer y Fernando Verdasco lo están comprobando sobradamente estos días. La última en opinar sobre el enlace del año ha sido Alba Carrillo.

La colaboradora de 'Sálvame' se unió a los comentarios de sus compañeros y su valoración sobre el 'look' de la novia, quizá, no fue el más afortunado. "No puedes llevar palabra de honor si no tienes esto muy bien, si no haces deporte tienes el pellejito chungo", manifestó.

Tampoco salió bien parado el novio, de quien dijo que estaba "muy hortera, en su línea". Unas palabras de las que se desprende un resquemor que podría venir de aquella época en la que ella estaba casada con Feliciano López.

Días antes de la celebración, Alba publicó una carta abierta a Boyer advirtiéndole de los inconvenientes de estar casada con un tenista. "Tened en cuenta que pasaréis de ser un ente independiente, una persona autónoma con vida propia y dueña de tus horarios a ser una Muñeca de Famosa que se dirige al portal o que puede ir a la Milla de Oro a comprar".

"Siento comunicarte que algunos no compartirán ni la tarjeta, entiéndelo, ‘madre no hay más que una’ y a ti te encontré en la calle. Tal cual", añadía.

Seguro que también te interesa...

Tamara Falcó sorprende con su vestido para la boda de Ana Boyer

Enrique Iglesias, ausente en la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco

Ana Boyer y Fernando Verdasco ya se han casado: todos los detalles de la boda