Bertín Osborne y Arévalo, reconciliación entre reproches en 'Mi casa es la tuya'

14 dic 2017

¿Qué mejor para dar un empujoncito a la audiencia que mostrar una reconciliación en directo? Máxime cuando, en los últimos dos meses, Bertín Osborne y Arévalo habían mantenido una disputa en los medios de comunicación con una paella, una foto y el Rey Emérito de por medio.

Anoche, con los protagonistas de la película 'Perfectos desconocidos' -Dafne Fernández, Juana Acosta, Pepón Nieto y Ernesto Alterio- como invitados, los dos amigos escenificaron una reconciliación de la que ya habían proclamado a los cuatro vientos.

Eso sí, Bertín no se lo puso nada fácil, a pesar de que Arévalo se presentó con un generoso ramo de flores. "Hay cosas que no. Te fuiste a televisión dos veces y ahí fue ya cuando se lió el circo", le reprochó a m modo de reprimenda.

Cometí el error de manera inocente" arévalo

El humorista se defendió como buenamente pudo: "Yo fui porque iba a hablar de mi mujer, de mi vida y tal. De pronto, surge la foto y comento que la tenía que haber subido con el permiso de Bertín, pero que cometí el error de manera inocente". Y añadió: "Mi hija Nuria debe estar llorando mientras nos ve juntos".

Osborne continuaba explicándose: "Me cabreé cuando dijeron que había una cosa de dinero por medio. Cuando has estado en algunas entradillas del programa es porque a mí me hacía ilusión tenerte cerca en alguna situación. El director del programa siempre ha querido contar contigo, porque le parecía buena idea. Hablan sin tener la información".

