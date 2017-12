Cayetano Martínez de Irujo: "me quedé sin ingresos cuando mi madre murió"

15 dic 2017

Parece que Cayetano Martínez de Irujo se ha vuelto a amigar con la prensa, después de las últimas imágenes que vimos del conde de Arjona enfrentándose a una periodista.

Cayetano ha accedido a hacerse una entrevista con el periodista Carlos Benedito, con el que ha hablado entre otras cosas de la relación que hay entre los hermanos de la casa de Alba y de la herencia de su madre.

Lo que ha dejado claro Cayetano con esta entrevista, es que los Alba han experimentado un evidente distanciamiento desde la muerte su madre y que en parte este distanciamiento tuvo relación con el reparto de la herencia. "Mi madre murió antes de lo que todos esperábamos y me quedé desubicado. Había dejado el deporte de élite, mi carrera estaba en 'stand by' y en esa reinvención me quedé perdido. Tenía muchos gastos y me quedé sin ingresos cuando ella murió", asegura Cayetano.

Se ha mostrado en desacuerdo con el reparto, realizado entre él y sus hermanos, de la herencia de su madre: "Debemos ser la única familia en el mundo que cumple con el mayorazgo en pleno siglo XXI de que el mayor se quede con el 60% o 70% de todo. Pero bueno, a mí me lo inculcaron de pequeño y me dijeron que iba a ser así porque él había nacido primero y ya está. En Arabia Saudí se hace por consenso y yo creo que es mejor pero bueno, ¿para qué te vas a enfadar?"

Por otra parte en esta entrevista también ha tenido palabras para el tercer marido de la duquesa de Alba, Alfonso Diez. Ha hablado sobre la tensa relación inicial que tuvo con él: "Casarse con 84 años tiene narices. Al principio fue un shock, no daba crédito. Después de todo lo que había pasado con su segundo marido ya estábamos tranquilos y cuando nos dijo que tenía novio fue... pintoresco. Aunque cuando se empeñó en casarse fue como una pesadilla. Alfonso ha sido una buena persona, educado, discreto e inteligente. Fue un gran compañero para mi madre y la hizo feliz", aclara. Con él sigue viéndose una vez al mes y mantinen una buena relación.

