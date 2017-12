Halle Berry vuelve a estar soltera

15 dic 2017

Solo unos meses después de anunciar su relación con Alex Da Kid, Halle Berry ha puesto punto y final al romance. Tras la publicación de los rumores por US Weekly, la actriz hacía oficial la ruptura en su cuenta de Instagram donde publicaba una imagen en su Stories en el que indicaba "Done with love" (Se acabó el amor).

Acompañando el llamativo texto, Berry sitúa unos emoticonos de brazos musculados que indican que se siente fuerte. Parece que esta ruptura no le provocará una depresión, sino que se siente liberada.

Su ruptura al borde la Navidad no supone un problema para Halle Berry que pasará estas señaladas fechas acompañada de sus hijos.

Halle Berry y Alex Da Kid confirmaron su relación en Instagram donde publicaron una imagen en blanco y negro en la que posaban acaramelados. La tierna fotografía servía como anuncio de un noviazgo que se esfumaría meses después. Entonces, la actriz definió su relación como “Mi equilibrio”.

