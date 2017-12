La hija de Soraya Arnelas recibe el alta médica

15 dic 2017

Desde que nació, Manuela, hija de Soraya Arnelas, ha tenido un problema de salud que le ha llevado a tener que pasar revisiones contínuas. Al parecer, la pequeña llegó al mundo con un problema de corazón que ha tenido a sus padres muy preocupados.

Pero ayer recibieron una buena noticia. Y como viene siendo habitual, ha querido compartir la alegría con sus seguidores en Instagram. Claro, que no era para menos.

"Ayer nos dieron una buena noticia. Desde que nació Manuela, tenía un tabique del corazón que no estaba formado. No se había cerrado y ayer nos dieron el alta. Ya no hay que hacerle más revisiones, porque ya se le ha cerrado el tabiquito, así que estamos muy contentos", se confesaba en las redes.

Al margen de este alta médica por el que no ha podido contener la alegría, parece que a la niña, que tiene 10 meses, deberá someterse a una operación sin importancia. Deberá meterse en el quirófano para operarse el frenillo de la lengua.

