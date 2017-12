Se reabre la batalla entre Rafi Camino y Natalia Álvarez por la manutención de su hijo

18 dic 2017

Serán unas Navidades muy movidas. Natalia Álvarez y Rafi Camino (48) vuelven a los juzgados después de la demanda que la primera ha interpuesto contra el torero por incumplir el pago de la manutención del hijo que tienen en común. Según ha podido saber 'Corazón', Natalia reclama a Rafi el importe de recibos correspondientes a varios meses de 2017 en los que, al parecer, solo se abonó parcialmente la cuota establecida. En concreto, sostienen que de los 850 euros acordados en convenio, Rafi estaría pagando solo 500.

¿Por qué esa diferencia? Se trata de una cantidad que se habría renegociado, amistosamente, entre los progenitores debido a la caída de ingresos de Rafi. Lo que parecía algo solventado -él no pensó que se interpondría demanda alguna–, se ha convertido en una nueva batalla legal en la que ambos han testificado frente a la juez encargada.

Sin embargo, todo hace sospechar que no habrá entendimiento. Rafi está convencido de que cubre, con total puntualidad, todas las obligaciones emocionales y pecuniarias relacionadas con el menor.

Natalia ataca

No está dispuesto a dar su brazo a torcer, porque considera que los 500 euros que transfiere mensualmente son más que suficientes para cubrir los gastos derivados de su escolarización en un colegio concertado –por el que pagan 200 euros/mes– y aquellos extras que suponen un incremento importante en la cuota colegial pero que, según la información a la que ha tenido acceso esta revista, se cubre, sin fisuras, con la aportación económica paterna: "No voy a pagar más, está claro que cumplo rigurosamente con mi transferencia. A mi hijo no le falta de nada, pero no puedo asumir más gastos, porque, como ya he demostrado, mi nómina ahora es muy pequeña", explica con contundencia a esta revista.

A mí hijo no le falta de nada y yo no puedo asumir más gastos" rafi camino

Por su parte, Natalia alega que Rafi está incumpliendo con lo pactado judicialmente y que está en la obligación de buscar soluciones por la vía legal. Insiste en que su facturación es superior a la declarada y que, por tanto, no es justificable que ingrese una cantidad diferente a la pactada. Sostiene que tampoco aceptará negociaciones extrajudiciales y que luchará, hasta el final, para que el padre de su hijo cumpla con todas sus obligaciones.

Aunque no quiere realizar declaraciones, en privado Natalia asegura que los desencuentros con Rafa se han multiplicado en los últimos tiempos y califica de "insostenible" su relación actual.

Apartado de los focos

A pesar de la polémica, Rafa vive completamente aislado del mundo. Tras su paso por el cálido 'Supervivientes 2016', poco o nada se sabe sobre él. Tomó la decisión de retirarse de los focos y protegerse en la impresionante finca que tiene en Extremadura.

Es allí donde deshoja la margarita a la espera de que llegue una mujer que le devuelva nuevamente la sonrisa. Sensato, divertido y todo un gentleman, Camino afronta esta nueva batalla protegido y asesorado por su familia, el verdadero refugio en días grises.

