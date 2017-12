Pilar Rubio no descarta tener mÃ¡s hijos

20 dic 2017

Pilar Rubio ya ha superado el ecuador de su tercer embarazo. Tras la llegada de Sergio Jr. y Marco, la colaboradora de televisión y Sergio Ramos decidieron convertirse en familia numerosa con un nuevo bebé. La pareja se encuentra entusiasmada ante la inminente llegada del nuevo miembro.

Ahora, la pareja ya sabe que el bebé será otro niño y están "encantados". "Queríamos otro niño", asegura Pilar Rubio en una entrevista para Semana. Rubio, que pasado los tres embarazos muy seguidos, sigue con su día a día con total naturalidad. "Después de los primeros meses que son un poco peores, me siento todavía más activa" y es que con dos niños pequeños, la colaboradora de 'El Hormiguero' no tiene ni un minuto libre al día.

Pilar explica que sigue haciendo ejercicio, aunque "a otro nivel" y que procupara comer sano: "No me hincho a bollos". En total, la mujer de Sergio Ramos ya ha engordado nueve kilos, un natural aumento de peso que no ha provocado un cambio de vestuario en la modelo. "¿Por qué si estás embarazada tienes que ir como un saco de patatas? Me gusta ir ajustada y lo seguiré haciendo", afirmaba Pilar Rubio tras recibir muchas críticas en las redes sociales por sus últimos estilismos.

Rubio se encuentra tan cómoda cuando está embarazada que no descarta tener más hijos tras su tercer gestación. "Voy a centrarme en este y luego ya veremos si habrá otro", afirma cuando le preguntan sobre ampliar la familia.

Lo que sí tiene claro Pilar Rubio es que, de momento, una boda no entra en sus planes. "De momento no econtramos hueco para eso. Ni nos lo hemos planteado. Tampoco es necesario", declara.

Solo el tiempo dirá cuántos hijos integrarán la familia Ramos-Rubio y si, al final, la pareja abandonará el noviazgo para convertirse en matrimonio.

Seguro que también te interesa...

Sergio Ramos: "Pilar Rubio es una santa"

Pilar Rubio: "Creo que ya se me va notando la barriguita"

Sergio Ramos y Pilar Rubio compran una mansión