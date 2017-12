15 dic 2017

Pilar Rubio y Sergio Ramos se convertirán en padres por tercera vez la próxima primavera. Así lo anunció una revista hace unas semanas y, casi inmediatamente, ellos lo confirmaron en las redes sociales con una foto familiar.

Precisamente son esas redes sociales en las que comparten buena parte de su día a día las que le han dado el último quebradero de cabeza a la presentadora. Habituada a subir imágenes posando, en actitud sensual y sexy, le ha costado las críticas de cierto sector del universo Instagram a los que ha contestado con contundencia.

Lo hizo ayer, durante un evento publicitario celebrado en Madrid en el que fue preguntada por sus 'looks' en la mencionada red social a pesar de estar embarazada. "He oído algún comentario de que cómo puede llevar ese vestido ajustado, qué horror. Ahí es donde más recogida va la barriga y donde mejor va".

"Los vestidos son elásticos, te cabe esa barriga y otra más grande. Los vestidos son ajustados para que quepan todas las mujeres con todas las formas del mundo. ¿Por qué estés embarazada tienes que ir como un saco de patatas? No, eso no queda bien. Me gusta ir ajustada y lo seguiré haciendo", continúa con su relato.

"No es cuestión de sentirse sexy, es mi estilo, me gusta y por qué no. Me siento bien", concluye al respecto la colaboradora de 'El Hormiguero 3.0'.

