Susanna Griso: "Llevo ocho años detrás de la adopción"

20 dic 2017

Compartir en google plus

Sasunna Griso cierra uno de los años más complicados de su vida. La periodista acaba de despedirse de su madre, fallecida a finales de noviembre, un suceso que le provocó las lágrimas al recibir su premios Ondas.

El importante galardón, que recogió en Sevilla, ha conseguido poner algo de alegría en este final de 2017 tan duro. Pero no es el único motivo que consigue sacar una sonrisa a la presentadora. Dentro de poco, dará la bienvenida a un nuevo miembro de su familia.

"Llevo ocho años detrás de la adopción. Ha sido una decisión muy meditada, he estado 25 años dándole vueltas", explica Griso en una entrevista concedida a la revista Semana. La periodisa habla con naturalidad de un complicado proceso que está a punto de finalizar con la llegada de su nueva hija, nacida en Costa de Marfil.

Susanna Griso, que lleva 20 años casada con Carles Torras, tiene dos hijos: Jan, de 15 años, y Mireia, de 12. Ahora, con la llegada de su hija adoptiva, la familia pasará a ser numerosa. "Yo con tres me quedaré", confiesa antes de asegurar que le hubiera gustado vivir rodeada de niños. "Siempre he tenido mucha vocación maternal. Mi madre tuvo 7 hijos y yo hubiera seguido su camino, pero no joven", explica. "El reloj biológico empezó a funcionar a los 30 años. Antes quería abrirme camino profesionalmente", asegura la periodista.

Pronto, Susanna Griso podrá abrazar a su nueva hija. "Siempre he pensado que algún país muy lejano había un niño esperándome" y no se equivocaba.

Seguro que también te interesa...

Susanna Griso le dedica su Premio Ondas a su madre, fallecida recientemente

Muere la madre de Susanna Griso

El motivo por el que Susanna Griso no está presentando 'Espejo público'