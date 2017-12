Vargas Llosa e Isabel Preysler, la exclusiva en la que presumen de su amor

20 dic 2017

Compartir en google plus

Isabel Preysler y Vargas Llosa han concedido una entrevista en exclusiva a la revista 'Harper's Bazaar'. Una entrevista muy personal en la que hablan sin tapujos de la relación que ambos mantienen y de la historia de amor que los une.

El premio nóvel confiesa que Isabel preysler "ha aportado mucho a mi vida: belleza, comprensión y una gran complicidad. Hemos encontrado una forma armoniosa de coexistir siendo dos personas muy diferentes con curiosidades tremendamente distintas. La clave es la complicidad". Por su parte Isabel destaca el lado más inspirador de Vargas Llosa: "Cuando comenzó mi relación con Mario para mí me abrió un mundo nuevo. Miguel lo era por el lado político, él lo es más por la literatura. Me ha aportado muchas cosas, un enriquecimiento, cultural, intelectual, emocional... Es un hombre con mucho mundo y eso resulta muy inspirador", explica ella.

Portada de la revista 'Harper's Bazaar'. pinit

Desde su comienzo acapararon todos los titulares de la prensa del corazón, algo a lo que el escritor ha tenido que acostumbrarse. Con respecto a eso asegura: "Yo he aceptado participar en este mundo suyo porque lo contrario no habría sido justo para ella" (...) "Mi vida ahora mismo es maravillosa. Estoy trabajando muy bien, me siento con un espíritu muy vivo y joven, a pesar de mi edad. Eso se debe, sin duda, a este entorno tan agradable y a mi relación con isabel, que es magnífica", destaca Vargas Llosa.

Por su parte Preysler habla del amor idílico que ambos están viviendo en plena madurez y confiesa que: "el amor en la madurez se disfruta de una manera distinta, pero la intensidad con la que se vive es exactamente la misma" (...) "Ya me había acostumbrado a leer sola en la cama hasta la hora que quisiera sin tener que apagar la luz. Son muchas cosas a las que tienes que ir adaptándote, pero cuando estás enamorada te amoldas absolutamente a todo", asegura.

Vargas Llosa confiesa que le ha fascinado descubrir de Preysler "el mito que la envuelve" y asegura que "contrariamente a lo que se piensa de Isabel, le gusta muchísimo la soledad y cierta independencia. A menudo se piensa que vive en un bullicio perpetuo. Pero es todo lo contrario. A ella le gusta la tranquilidad, a mí también. Es una persona tímida, prefiere hablar poco".

Apenas diez días después de la boda de su hija Ana Boyer, Isabel Preysler y su pareja Vargas Llosa han abierto las puertas de su casa para esta entrevista tan intensa. Una entrevista en la que han hecho patente el profundo amor que existe entre ellos.

Seguro que también te interesa...

Ana Boyer y Fernando Verdasco ya se han casado: Todos los detalles de la boda

Álvaro, hijo de Vargas Llosa, se desmarca de las acusaciones de su hermano

Mario Vargas Llosa estalla contra su hijo Gonzalo en defensa de Isabel Preysler con un duro comunicado

Unos ex bien avenidos