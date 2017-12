Ed Sheeran, el pelirrojo que está hasta en la sopa

24 dic 2017

Tiene solo 26 años. En 2015 ganó 57 millones de dólares. En 2016, 33 y en 2017, seguro que bate su propio récord, ya que según Spotify sus canciones han sido las más escuchadas, con la apabullante cifra de 6.300 millones de reproducciones. Ahora, además, ha ingresado en la Orden del Imperio Británico. Lástima que durante la ceremonia rompiera el protocolo y osara tocar al príncipe Carlos. Su alteza real le tendió la mano, Ed se la estrechó y con la otra agarró el brazo del heredero. "Fue una gran metedura del pata", ha reconocido él mismo en una entrevista.

O quizá es que ya había confianza de sobra. Más que nada por lo disparatado que fue su último encuentro con la familia real. Ocurrió en noviembre del año pasado en una fiesta. Estaba con Beatriz de York y James Blunt. La princesa, entre bromas, fue a nombrar caballero a este último, cogió una espada, la echó hacia atrás y… acabó cortándole la mejilla derecha al pelirrojo. Un par de centímetros más arriba y la juerga le deja tuerto.

Diciembre le ha traído a Sheeran otro dudoso honor. Un vídeo que grabó para recaudar fondos destinados a los niños de Liberia ha sido elegido el Más ofensivo y estereotipado del año. La imagen que proyecta la estrella como "el salvador blanco" no ha gustado nada al jurado que otorga este galardón. Según ellos, la grabación demuestra un gran desconocimiento de la realidad africana y propone soluciones "irresponsables".

El punto más bajo de su popularidad llegó en julio. 'Juego de tronos' estrenó su séptima temporada. Millones de espectadores esperaban ansiosos y entonces apareció Sheeran. Su sola presencia, cantando en una escena de pocos minutos, incendió las redes. El odio o el rechazo fue tan unánime que al día siguiente el pobre Ed abandonó su cuenta de Twitter y ya no volvió nunca más. Ahora, sus más de 20 millones de seguidores encuentran este mensaje en su biografía: "No uso esto más. Por favor, sígueme en Instagram. Mucho amor". Pocos días antes, había tenido un enfrentamiento con los fanes de Lady Gaga y ahí explicó lo que no le gustaba de Twitter: "Entro y lo único que hay son personas diciendo maldades. Un comentario te arruina el día. Por eso lo dejo".

Año sabático

Y es que su relación con la popularidad y con un éxito tan fulgurante como el suyo no ha sido fácil. Hasta tuvo que tomarse un año sabático para asimilarlo. "Creo que necesitas acostumbrarte a la fama cuando entras en esta industria y yo no lo hice, porque estaba continuamente de gira. Caí en todas las trampas de las que habla la gente. Sobre todo, el abuso de sustancias", confesó en octubre. Así que decidió alejarse una temporada. El trabajo y su novia, Cherry Seaborn, a la que conoce desde la infancia, fueron su salvación: "Ahora vivimos juntos y creo que eso de verdad me ha ayudado a poner los pies en el suelo. Necesitaba a alguien que me equilibrara".

Aunque por el camino han quedado unos cuantos amigos. No desde luego su íntima Taylor Swift. Pero sí otros menos afortunados que, al enterarse de esos 57 millones de dólares que ganó durante el año 2015, empezaron a darle la tabarra. "La gente me mandaba mensajes con fotos de coches y me decían: 'Me gustaría esto para mi cumpleaños. Es solo el 0,06 por ciento de tus ingresos anuales'". La solución que adoptó fue fácil y tajante, casi cruel: prescindió del móvil.

