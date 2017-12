Ed Sheeran pegó a Justin Bieber

19 dic 2017

Ed Sheeran fue ayer el invitado estrella al plató de Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. Allí presentó en directo uno de sus nuevos temas musicales y contó algunas de sus anécdotas más divertidas.

Una de las anécdotas que más llamó la atención de Pablo Motos, fue la que relató el cantautor británico sobre Justin Bieber. Y es que al parecer el cantante coincidió con Justin en una discoteca de japón, "había una especie de minigolf. Yo estaba bebiendo y me dijo que le tirara algo a la boca con el palo. Al final se me acabó escapando y le di", confesaba Sheeran en el programa.

Durante su visita al plató de Pablo Motos, el presentador también se interesó por el gran éxito de sus canciones. Algo con lo que Sheeran se mostró muy indiferente.

El cantautor británico sorprendió al público y al presentador con su respuesta: "Compuse 'Shape of you' y no la quería incluir en el disco para nada. Cuando me convencieron me di cuenta, mira ahora el éxito que está teniendo" (...) "Pensé que 'Shape of you' era mala, tengo que reconocerlo. No sé lo que es bueno y lo que es malo, sé lo que me hace sentir algo", aseguró el cantante renegando de uno de sus mayores éxitos.

