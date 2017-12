25 dic 2017

"Te pierden las formas", le dijo un día la directora de la Academia. Y Raoul lo reconoció. Y sigue reconociéndolo: "¡Soy lo peor!", exclama antes de soltar una carcajada que busca la complicidad del interlocutor. "Pero en mi favor diré que soy transparente, muy sincero, aunque a veces diga las cosas sin filtro, tal y como las siento" continúa, no tanto excusándose como explicando el porqué de lo que le pasa. Como su comentario en el chat sobre Nerea, Miriam y Agoney, "los únicos que tienen corazón ahí dentro". Ardió Twitter en ese mismo instante, mientras él intentaba aclarar lo dicho con Noemí Galera. Daba igual. Descontextualizada, la frase era demoledora: "A lo que me refería es que ellos tres me abrieron sus corazones y yo el mío, a ellos, de ahí que tuviera una relación más intensa, con más confianza. Pero querer, yo quiero a todos".

Pero en su despedida no quiso pecar de falsa modestia y fingir que estaba a gusto: "Claro que la acepto, faltaría más, entre otras cosas porque ya la temía desde la salida para la firma de discos. Si la valoración se hiciera por la actuación de la gala, yo no me habría ido. Pero esto es un concurso en el que se valoran muchas cosas. Sé que me han expulsado por mi carácter, no por mi voz".

El chico obsesionado con el orden y la limpieza, pero también el que ‘gaseaba’ a sus compañeros, destaca por su organización: "Soy demasiado estricto. Me exijo mucho y exijo demasiado a los demás. Necesito que todo esté ordenado". Las cosas que escapan a su control le ponen nervioso. Tanto como el beso de su actuación con Agoney: "Al principio me daba vergüenza, pero gracias a los Javis, con cuyas clases he aprendido mucho y me han ayudado a madurar, entendí que era la única forma de interpretar esa canción. Y me siento orgulloso del resultado". Orgullo y satisfacción se lleva también gracias al cariño y respeto de Mónica Naranjo: "Sus palabras fueron maravillosas. Le estoy tan agradecido por todo. Es una diosa".

Con 20 años y todo un futuro por delante, Raoul vuelve a la Academia por Navidad: "Ya la echo de menos. Suena un timbre y creo que me toca ir a una clase. Una de las cosas que más gustaba era la convivencia en el dormitorio: todos en pijama, haciéndonos confesiones, contándonos secretos… Allí es donde nos conocíamos de verdad, con nuestro miedos, nuestras ilusiones. Eso no lo olvidaré nunca. Pero sé que ahora empieza todo. Lo primero que voy a hacer es terminar una canción que me lleva rondando un tiempo, una balada al piano". Y por si fuera poco, en esa vida que le espera está lo que más quiere: "La mejor familia del mundo".

Seguro que también te interesa...

Amaia y Alfred, ¿sexo en 'OT' 2017?

'OT'-2017: Bustamante finalmente no acudirá a la gala de Navidad

Los concusantes de 'OT 2017' acuden a votar en las Elecciones de Cataluña