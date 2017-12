La psoriasis de Kim Kardashian le da una "tregua" por Navidad

27 dic 2017

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' fue diagnosticada en 2010 después de una erupción en su pierna que la alertó aunque primero creyó que la tela de un vestido de lentejuelas le produjo picor. Su madre, Kris Jenner, quien también padece de la enfermedad la alertó al momento tras ver los síntomas que podría tener psoriasis.

El 29 de octubre se celebra el Día mundial de la psoriasis.

Celebrities como ella, la cantante Britney Spears o la exmodelo y ahora actriz Cara Delevingne han manifestado públicamente que padecen y luchan con éxito contra la psoriasis. Se trata de una enfermedad crónica que por ahora no tiene una cura definitiva y los síntomas son brotes de diferente intensidad que suelen aparecer en los pliegues de la piel. Kim compartía su tratamiento: cada dos años recibe una inyección de cortisona para ayudar a combatir la inflamación además de aplicarse una crema también con cortisona por las noches.

"Espero la cura, por supuesto, pero mientras tanto, aprendo a aceptarlo como parte de quién soy" declaraba Kim, quien no ha tratado de esconder su piel desde que se supo la noticia. Pero ayer Kim compartía con sus seguidores a través de Instagram Stories una foto de su piel en la zona afectada añadiendo: "Oh Dios Mío. Mi psoriasis casi se ha ido! El mejor regalo de Navidad!"

Kim Kardashian muestra su recuperación en la zona afectada por psoriasis. pinit

Después de colgar esta foto que dura 24H en su perfil, Kim ha compartido lo que recibía por Navidad de parte de su marido Kanye West una caja con tarjetas regalo de Amazon, Netflix y Apple, unos calcetines Adidas y un peluche de Mickey Mouse pero lo que en realidad escondían estos regalos no eran nada más ni nada menos que acciones de cada una de esas empresas (Amazon, Netflix, Apple, Adidas y Disney).

