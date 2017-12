El emotivo mensaje de despedida de la hermana de Diana Quer

31 dic 2017

Dolor, pero también alivio. Tras un año y medio de lucha por conocer cuál era el paradero de Diana Quer y si estaba viva o muerta, los familiares de la joven tienen su respuesta. Una respuesta triste, pero, al menos, con el hallazgo del cadáver, podrán despedirse de ella.

Entre las muestras de cariño en las redes sociales, los mensajes de indignación y las palabras de rabia, destaca unas, especialmente emotivas: las de su hermana, Valeria Quer.

Solo espero que estés bien estés donde estés"

Esta ha compartido una foto de su hermana, muy sonriente, navegado. Al lado se puede leer: "Hasta siempre pequeña. Habrá cosas que en mi vida podré perdonarme, pero sé que tú me lo has perdonado todo. Esto es un palo para mi pero no puedo hacerle nada, solo espero que estés bien estés donde estés y que me cuides mucho a mí pero sobretodo a mamá , no sabes cuánto te queremos. Espérame allí arriba angelito".

"Siempre fuertes y siempre conmigo. Gracias por haberme dado esta lección tan grande y haberme dado un ejemplo de fortaleza y de ganas de vivir. Te ha quedado mucho por vivir y mucho por delante y eso me hace pensar que hay que vivir el día a día y que hoy estás y mañana no", añade.

Y concluye: "Gracias por el tiempo que me has dedicado, los besos, los abrazos y todo el amor que me has dado, te llevaré siempre conmigo. Te amo".

Seguro que también te interesa...

Encuentran el cadáver de Diana Quer

ELlChicle revela cómo mató a Diana Quer