Gustavo González: "Me gustaría tener hijos con María Lapiedra"

31 dic 2017

Sumamos un nuevo episodio al culebrón que nos ha regalado el fin de año. Gustavo González acudió este sábado al programa 'Sábado Deluxe' para ofrecer su versión sobre su romance con María Lapiedra, una relación que había mantenido oculta durante años y que ha sido la causante de su divorcio con su mujer.

Tras conocer la versión de María Lapiedra y la de su marido Mark Hamilton, que también ha pasado por el plató de Telecinco, el paparazzi protagonizó la última entrega del año del espacio que presenta Jorge Javier Vázquez para ofrecer todo tipo de detalles sobre su romance con la exactriz porno.

Con semblante serio, Gustavo se confesó enamorado de María explicó: "Me tenía que haber separado antes. Mi exmujer no se merecía vivir engañada. Toñi ha sido una persona que ha confiado en mí, que se cortaba las manos por mí. Se siente profundamente engañada. Pero merece poder comenzar otra vida". González no pudo contener las lágrimas al explicar cómo había sido la conversación con sus hijos en la que les explicó la situación.

"La pregunta ¿Por qué has engañado a mi madre, por qué la has destrozado la vida? Voy a intentar contener mis sentimientos porque no quiero parecer una víctima. Les dije que no fue mi intención. La quiero y siempre la querré. Es una excelente madre y no se lo merece".

"No pido que mis hijos me entiendan. No voy a meter con calzador a nadie. Si mis hijos me pusieran en al tesitura de si ellos o María, no sé lo que pasaría. Tengo que poner orden en mi vida, hablar con las personas que quiero. No voy a comenzar una relación de un día para otro. Tengo la intención que María esté en mi vida", aseguró.

De hecho, sus planes con la que hasta ahora ha sido su amante van más allá y se plantea, incluso, formar una familia con ella. "Estoy enamorado de María. A la María que conocéis y que yo desconozco cuando veo en televisión, no es la María que yo conozco. Estoy muy molesto con lo de los 1.000 polvos o los ocho en un día. Me da rabia que solo se hable de la pasión porque ha habido mucho cariño. Cuando ha sido madre, me ha mandado fotos", comentaba antes de confesar que "me encantan los niños y, aunque no pueda hablar mucho por no hacer daño a mi familia, igual que me gustaría ser un abuelito joven y tirarme al suelo, sí me encantaría tener un hijo".

De Mark Hamilton solo quiso hablar para asegurar que es una persona agresiva y que tuvo que ir a ayudar a María cuando estaba embarazada de su primera hija. "Yo salí de mi casa y una noche fui a buscarla a un parque. Si se va a hacer un polígrafo, que diga si es agresivo. Cuando se puso tan gallito, le dije que ese día se libró. No sé lo que hubiera pasado. El Mark cándido y gracioso no es tal. Es un mentiroso. No es arquitecto, no curra. En Mark ha encontrado un compañero, un padre para sus hijas".

