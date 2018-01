Gustavo González relata cómo su abuela casi le prende fuego

17 ene 2018

Gustavo González se autoentrevistó ayer en 'Cuéntame', el espacio de 'Sálvame'. Y contó varias historias que estremecieron tanto a la audiencia como a sus compañeros. Sobre todo una de ellas: aquella en la que relató la mala relación que mantenía con su abuela y los maltratos que le prodigaba.

Todo comenzó recordando a las tres Marías de su vida: su primera novia, Lapiedra y la mencionada abuela, que le hizo pasar un auténtico infierno desde niño hasta que, con 16 años, decidió retirarle la palabras.

En otra ocasión me encerró en una despensa a oscuras"

"Siendo un bebé, esto no lo recuerdo, me ató a una trona y estuvo a punto de prenderle fuego. Menos mal que llegó mi madre… Y en otra ocasión me encerró, de eso sí me acuerdo, en una despensa a oscuras", aseguró conteniendo la emoción el fotógrafo.

También contó que, para él, tres de sus hermanos están muertos, aquellos que no supieron estar al lado de su hermano José, fallecido hace unos meses tras sufrir una larga enfermedad. "No estuvieron ni en la enfermedad ni en la agonía ni en la muerte. Es una cosa muy dura y lo he hecho público, porque se lo debía a mi hermano José", contaba.

Por supuesto, dejó detalles sobre su relación con María Lapiedra con, quien dice, no le importaría ser padre en un futuro. Eso sí, primero tienen asuntos pendientes que hablar y solucionar ciertas diferencias que surgen de su modo de ver y entender la vida.

