Terelu Campos piensa en recurrir a la cirugía estética

2 ene 2018

Compartir en google plus

En cuanto comienza el 'reality' de 'Las Campos', sus protagonistas se ponen en el centro de la 'plaza del pueblo'. De eso sabe mucho Terelu Campos, que está acostumbrada a recibir críticas casi por todo lo que hace.

Sus imágenes comiendo perritos calientes en Nueva York han servido, de nuevo, para que se hable de ella y de su aspecto físico. Ante esto, su compañero Jorge Javier Vázquez le preguntó hace unos días si no se le había pasado nunca por la cabeza recurrir a la cirugía estética.

Esta contestó que sí, que de hecho acabaría antes enumerando las partes de su cuerpo que no quiere retocarse que aquellas que dejaría tal cual. Terelu confesaba que se operaría desde la barbilla hasta los muslos. "Todavía las manos no las tengo mal, conseguí que las pestañas me crecieran después de muchos años...", decía sobre lo que sí le gusta.

Campos, ante el comentario de su compañera Gema López de que si no había entrado antes en quirófano era por miedo, reconocía que era verdad. Que, incluso, una vez tenía ya todo hablado con un médico para retocarse la zona dorsal, pero que apareció su enfermedad.

He cogido pavor a plantearme una operación"

"Sí, y te voy a decir por qué. Yo ya había ido a un médico para operarme de aquí -señalándose la zona que iba a retocarse-, yo ya había engordado un poquito antes de mi 'tsunami' y cuando yo ya tenía todo preparado, me sale el cáncer. Así que le he cogido pavor a plantearme una operación y que me vaya a pasar algo".

¿Será 2018 el año en el que Terelu se lance a los brazos de la cirugía estética?

Seguro que también te interesa...

Kim Basinger irreconocible: ¿nueva cirugía estética?

¿Qué se ha hecho Thalía en la cara?