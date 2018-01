Chiquetete destroza la ilusión de cientos de niños

6 ene 2018

Desde ayer, el recuerdo de Chiquetete quedará en la mente de muchos niños. El cantante se ha convertido en lo más comentado de las redes sociales y no por su forma de cantar, más bien por cómo dio el cante.

Chiquetete, que se encontraba vestido de Rey Mago en el colegio de las Hermanas de la Cruz en Carmona, en Sevilla, en un momento dado decidió despojarse de la corona, de la barba y revelar su identidad ante los niños que se encontraban en el auditorio esperando recibir los regalos de Sus Majestades.

"Yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en partes muy pobres", afirmó el cantante con micro en mano. Pero la cosa no quedó ahí: "Yo soy cantante, yo soy Chiquetete", aseguró, para seguidamente comenzar a cantar algunas de sus canciones más conocidas. Una forma de autopromocionarse en el lugar menos adecuado.

