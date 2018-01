Carlos Vives: "Shakira abre muchas puertas"

7 ene 2018

Cantas, juegas, ríes, creces, lloras, amas... y Vives. Son algunos de los verbos que Carlos Vives (56) utiliza para ilustrar su nuevo disco, casi diez años después del último. Verbos que forman parte de su día a día.

Activo, enérgico, alto y siempre con carcajadas. Hubo que parar varias veces para conseguir no reírnos en la foto seria del fotomatón. Porque, además, es de los que contagia. Comprometido, amable, divertido y ciudadano del mundo. Es feliz y nos dice el secreto para conseguirlo. Muy de los suyos, no se olvida de nadie y, siempre que puede, canta en la entrevista.

Dice que haría tele en España. Delante de la cámara y como productor. Igual llegamos a un acuerdo. Su apellido da nombre al disco y viene al pelo. Charlo en Madrid con el artista colombiano más internacional de la música latina.

Corazón Cuéntanos, ¿cómo es tu nuevo disco, 'Vives'?

Carlos Vives Loco. Tiene 18 canciones, porque fue un disco que iba a salir en enero y se le pasó su tiempo de lanzamiento. En ese tiempo añadí dos o tres canciones más y fue un acierto, porque eran historias que quería contar. Niños olvidados, por ejemplo, es una historia sobre esas tierras olvidadas donde no llega el Estado y hacia donde la gente no mira. Ahí viven niños desnutridos y nos olvidamos de lo que necesitan. Se trata de concienciar y de poner la lupa en situaciones que no pueden seguir ocurriendo en mi país (Colombia) y en muchos lugares del mundo. Con esta canción, quería tocar corazones.

C. Siempre has utilizado tu mensaje para llevar alegría y para denunciar. La mujer ha estado presente en este álbum.

C.V. Sí, el maltrato es una lacra. En mi país, es una historia contra la que luchar. Esta que canto –La mujer en la ventana– ocurrió en Santa Marta y llamó mucho la atención. Una mujer acababa de ser agredida por su pareja con una botella y un periodista que pasaba por allí, por casualidad, tomó una foto de ella asomada en la ventana justo en plena crisis. La imagen se viralizó y me llegó. En un programa de radio me preguntaron sobre el tema y sentí que debía escribir esta canción, porque esto no puede seguir así. Hicimos una campaña y seguimos trabajando para hacer conciencia contra el maltrato. A mí me han educado en la adoración a la mujer y me cuesta entender que las estadísticas de maltrato sean las que son. Pero ocurre desde hace mucho y quería que estuviera en el disco, para seguir luchando.

C. En otro tono, hay una canción que no dejo de tararear desde que la escuché: 'Mounsieur Bigoté'. Además, participa tu hija.

C.V. (Risas) Sí, a Elena le encanta cantar. También toca el piano, da clases de guitarra, escribe cuentos, los ilustra… ¡Con nueve años es todo un personaje! Este tema surge jugando en casa. Hacíamos bromas después de merendar, cuando se les quedaba el bigote al tomar unos batidos. Yo les hacía chistes a ella y a su hermano Pedro y les decía lo de mounsieur Bigoté. Yo no sé francés y se reían de mí, porque ellos sí. Así empezó. Elena me dijo que esa canción familiar tenía que ir en el disco y, a mí, me pareció buena idea que me ayudara. Ahora, es la estrella de la canción.

alberto bernárdez. Jota Abril entrevista a Carlos Vives, que acaba de lanzar su nuevo disco: 'Vives'. alberto bernárdez. Carlos Vives le confiesa a Jota Abril que le encantaría hacer televisión en España. alberto bernárdez. "Me encanta estar en casa, pero no estoy todo el tiempo que me gustaría", revela Carlos Vives a Jota Abril. alberto Bernárdez. Carlos Vives y Jota Abril haciendo un guiño al tema 'Monsieur Bigoté', del nuevo trabajo del colombiano.

C. Su hermano Pedro es otro artista, pero del fútbol.

C.V. Sí y, además, actúa como el productor de su hermana. Siempre va detrás ayudando a que ella haga todo.

C. Y, ya que hablamos de hijos, hay dos más.

C.V. Así es. Carlos y Lucía. Ella es muy activista. Es de las que disfruta en una manifestación feminista en Washington en primera línea.

C. Y eso, como padre, ¿cómo se lleva?

C.V. ¡Ay, no sé! Uno quiere que sus hijos sean felices, se desarrollen y cumplan sus sueños. Yo ayudo a todos a que cumplan ese objetivo. Lucía es tremenda, sobre todo con el discurso.

C. Volvamos a la música. Ya con tantos números uno en estos años, ¿sabes cuándo estás escribiendo qué canción lo va a ser?

C.V. No lo pienso mucho. Pero sí sé que, por ejemplo, cuando Sebastián trae la idea de 'Robarte un beso' yo ya sé que está escribiendo un vallenato y que tiene que romper en alegría. Ahí sabes que es algo poderoso.

Uno quiere que sus hijos sean felices, se desarrollen y cumplan sus sueños"

C. Llevas la música de tu tierra por todo el mundo. ¿Es difícil mantener el vallenato o la cumbia tradicional en un panorama musical que pide otros estilos más modernos?

C.V. Cuando los jóvenes cantan estilos actuales, yo ya sé que puedo meterle un ritmo más clásico, porque quieren que meta vallenato. Saben que ese estilo casa muy bien con los más modernos. Al final, todo lo actual se alimenta de patrones más viejos.

C. Ser embajador de Colombia a través de la música, junto a Shakira, debe ser una responsabilidad.

C.V. Es algo natural. Cuando vine a España por primera vez, venía Carlos Vives ‘el colombiano’, porque el sonido era muy de mi tierra. Ya se habían grabado antes vallenatos que llegaron aquí y aquí se produjeron colombianas. Es música de ida y vuelta. Ese sello me dio mucha fuerza para seguir adelante.

C. La canción número 12 del disco es una nueva 'La bicicleta'. ¿Cómo surgió la colaboración con Shakira?

C.V. (Risas) Está, está. Va a gustar. Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer cosas juntos, pero estábamos en discográficas diferentes, por lo que era más difícil. Pero, un día, la vida nos puso en la misma compañía y todo fue más fácil. Cuando Shakira se enteró que estaba haciendo Vallenato desesperado, que es el nombre original de la canción, le gustó y lo adaptamos a su sonido. Mil millones de visitas. Shakira abre muchas puertas.

C. Por cierto, ¿cómo está?

C.V. Pues está mucho mejor y más tranquila. Hemos hablado de que, cuando esté de gira, cantaremos juntos.

C. ¿Cómo es Carlos en su día a día?

C.V. Me encanta estar en casa, pero no estoy todo el tiempo que me gustaría. Bajo a mi estudio, hago las tareas de casa y paseo en bicicleta. Esto último es fundamental, es mi cable a tierra. Voy a todos los sitios que puedo en bici. A mi teatro, al estudio, a la oficina, a comer con mi familia... También soy de los que les gusta recoger a sus hijos en el colegio. Lo hago siempre que puedo. Y acompañar a Pedro al fútbol.

C. Y siendo tan conocido, ¿es fácil hacerlo?

C.V. (Risas) Bueno, a veces me toca salir corriendo, tú sabes. Pero con tal de acompañar a Pedro, hago lo que sea.

El maltrato es una lacra, una historia contra la que luchar"

C. Entre las nuevas canciones de su disco hay una canción que se titula 'La preferida'...

C.V. (Canta) "Eres tú la que más brilla, la que me ha dado lo mejor que hay en mi vida".

C. Espero que esté dedicada a tu mujer.

C.V. (Risas). ¡Claro!

C. Es que haces un repaso por toda tu vida amorosa, incluidas tus exnovias.

C.V. Claudia me quiere porque soy un romántico (risas).

C. Te graduaste en Publicidad. ¿Qué queda de ese Carlos publicista?

C.V. Ha sido fundamental para mí. He puesto en práctica muchas veces mis conocimientos de publicidad. Incluso, cuando salgo a vender mi país en el extranjero, como me decías antes. Para la música también ha sido muy importante. Las propias canciones son eslóganes.

C. Cuando se habla de Carlos Vives se piensa en una sonrisa, energía, vitalidad... ¿Cuál es el secreto de esa positividad?

C.V. A mí me ha ayudado mucho el lugar de donde vengo, un sitio muy alegre y también muy humilde. Por lo general, la gente que menos tiene es la que más te da. Los habitantes de mi pueblo, que no lo han pasado bien, siempre tienen un gesto de alegría. La actitud la comparo con Andalucía. El tópico es que siempre están contando chistes y sin trabajar, pero no es así. La realidad es que somos y son felices.

Soy de los que les gusta recoger a sus hijos en el colegio"

C. ¿Qué tal con la tele? ¿Te gusta la experiencia que has vivido en 'La Voz' en México? Te he visto hasta disfrazado de mujer.

C.V. Un éxito. Estamos locos allí. Ese país es un éxito, su gente lo es y los artistas que han pasado por allí demuestran que México es una tierra muy rica y muy diversa. Estoy feliz con la experiencia. Volvería a hacer tele. Hice telenovelas y series 15 años.

C. ¿Vendrías a España para participar en algún programa de televisión de nuestro país?

C.V. ¡Claro que sí! Te envidio. Me encantaría hacerlo.

C. "Si quieres saber mi historia escucha mis canciones", es algo que has dicho en más de una vez. ¿Qué canción de este nuevo trabajo te define más?

C.V. Hay una que se titula 'La tierra prometida'. Habla del amor por mi tierra, a la que siempre me gusta volver. En ella, hago un recorrido por muchos de los lugares en los que he estado

C. Sé que eres actor, publicista, cantante, compositor y alguna cosa más... También que eres empresario. Tienes a tu nombre una escuela de música maravillosa.

C.V. Se llama Río Grande. La escuela es un viaje a través de la música colombiana. En ella, se enseña el folclore local y los sonidos del mundo para los más pequeños. Bueno, empezamos para niños y, ahora, son los padres los que se quedan a aprender mientras sus hijos asisten a otras clases que se imparten.

C. ¿Qué te queda por hacer? Si es que queda algo...

C.V. ¡Mucho! Uno de los proyectos que tengo en mente es producir algún programa de televión. Así que, tenemos que hablar (risas).

