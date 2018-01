7 ene 2018

Han sido muchas las ocasiones en las que María Patiño se ha enfrentado a María Lapiedra. Aunque su amigo Gustavo esté enamorado de ella, la presentadora no ve con buenos ojos su relación porque no confía en las intenciones de la exactriz porno.

Una vez más, Patiño y Lapiedra se vieron las caras durante 'Sábado Deluxe', donde la presentadora sacó a relucir que la actriz le había llamado "zorra" por hacer su trabajo después de afirmar que Mark Hamilton y ella venden su intimidad porque están pasando problemas económico. María Lapiedra no lo negó y afirmó que lo hizo porque se sintió atacada: "ella dijo en público que yo me había inventado unos malos tratos hace 10 años de Ramiro Lapiedra".

Pero el enfrentamiento de María Lapiedra con los colaboradores no terminó ahí. Gema López le exigió que hiciese pública la información que afirma tener sobre ella y que podría dañarle. "Voy a decir que no sé nada y ya está. Tengo secretos, no son horrorosos, no has matado a nadie, son chorradas que me han contado. Tú quieres un cara a cara conmigo y no lo vas a tener", respondió

Una amistad rota

Parece que el culebrón del invierno también ha pasado factura a la relación de amistad de María Patiño y Gustavo, que podría haber terminado. "No me fío de Gustavo en estos momento porque al final ellos se ven, hablan por telefóno.. Soy consciente de los juegos de María y creo que Gustavo también y está jugando", afirmó la presentadora. "Y como no quiero llevarme una decepción personal con Gustavo, porque es mi amigo y le quiero, he decido no contarle todo lo que sé porque sé que me va a vender".

