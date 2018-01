Adara ('GH 17'), muestra el resultado de su operación de pecho

10 ene 2018

Les contábamos hace unos días que Adara, concursante de 'Gran Hermano 16', iba a someterse a una intervención y que se rumoreaba que la parte que iba a retocarse era su pecho. Efectivamente, esa es la zona de su anatomía que se ha operado. Ella misma lo ha confesado en su cuenta de Instagram y en su canal de YouTube, donde ha dado detalles de esta operación.

El principal motivo de que haya decidio aumentarse el pecho es que "no me hacía canalillo", ni siquiera utilizando sujetadores 'push up'. También ha confesado en Radio Set, que su relación con Pol fue determinante para causarle este trauma al que ha decidido poner fin.

Adara asegura que, "tenía tanta necesidad" de este cambio, que lo hizo sin pensar en el qué dirán, porque le daba "exactamente igual lo que me dijera todo el mundo". Y eso que a su familia no le ha hecho nada de gracia.

Entre los detalles que ha ofrecido, está el peso de las prótesis que se ha colocado: 320 gramos en cada pecho. Casi tres cuartos de kilo que le han dado la felicidad que estaba buscando desde hace tiempo con este cambio físico del que ahora alardea en la red.

