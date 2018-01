11 ene 2018

Llevábamos mucho tiempo sin escuchar a Mayte Zaldívar, pero ha abierto la boca para hablar alto y claro. Ha sido en 'El programa de Ana Rosa' donde, la exmujer de Julián Muñoz, ha realizado unas declaraciones exclusivas a raíz de la aparición en escena de Carlos Fernández, concejal del Ayuntamiento de Marbella durante el mandato de Muñoz.

Y, por supuesto, una de las víctimas de los dardos de sus palabras ha sido Isabel Pantoja, contra la que ha cargado con dureza: "Esa señora puso un pie en Marbella como un elefante en una cacharrería. Si hubiera querido al hombre y no al político se hubiera quedado con él y no tantos aires de grandeza y esas cosas que se hicieron".

Me perjudicó hablar en televisión con esa rabia"

"Nunca dije lo de las bolsas, pero ahí metí la pata. Como yo entré en el juego de la televisión, tengo que ser consecuente con lo que me ha pasado. Ya he pagado con lo que la ley me pedía", se lamenta aludiendo a que, quizás, no debería de haberse sentado en un plató, sino mantener un perfil más discreto. "Me perjudicó hablar en televisión con esa rabia pero era una persona herida y despechada, añade al respecto.

Zaldívar hace examen de conciencia y reconoce que fue "víctima de la soberbia, avaricia, de la exposición de querer ser más que nadie". También cuenta lo mal que lo pasó en la cárcel: "Fue el peor momento de mi vida, allí llore mucho, pero ahora sigo llorando también dormida".

¿Es una aparición puntual o está dispuesta de volver a la carga, aunque haya reconocido que la televisión acabó pasándole factura?

Seguro que también te interesa...

Mayte Zaldívar, ausente en el funeral de su madre para evitar el circo mediático

Deniegan el tercer grado a Maite Zaldívar

Julián Muñoz: "Me arrepiento de haber conocido a Isabel Pantoja"