Lara Álvarez: "No asocio mi felicidad a una persona"

13 ene 2018

in amor serio a la vista pero con la tranquilidad de quien no ha tirado la toalla, la presentadora Lara Álvarez nos habla de sus retos y sus cambios con una sinceridad que manifiesta la seguridad que ha ido adquiriendo.

Esto es lo que nos contó la presentadora durante nuestra conversación.

Corazón Debuta en el mundo de la joyería con su propia colección para Luxenter siguiendo la estela de otras famosas que saben rentabilizar imagen e influencia.

Lara Álvarez No soy de llevar muchas joyas y por eso, cuando me lo ofrecieron, lo primero que les dije es que no quería convertirme en un árbol de Navidad porque no es mi estilo. Hoy puedo decirte que estoy encantada porque la colección que he lanzado se identifica perfectamente con mi carácter. Se inspiraron en mi Instagram para adaptar las joyas a mi estilo de vida y te aseguro que lo han logrado por eso estoy cómoda y descubriendo el mundo joya.

C. ¿No tiene ninguna joya especial?

L.A. Guardo un sello de mi abuela que me dejó antes de fallecer y eso lo tengo como oro en paño. Me gustan las joyas que tienen un valor sentimental y por eso conservo piezas muy especiales, como un anillo que también me dejó o una esclava que me dio de niña. Lo que no he sido es de comprar regalos de joyas.

C. ¿Y sus novios no la han cubierto de joyas??

L.A. Como te decía, las joyas no iban mucho con mi personalidad. No he sido de grandes regalos materiales sino de los que me emocionan y compruebo que se los han currado. Soy fácil para regalar ya que me ganas con experiencias.

C. Hablando de amores, he leído que anda feliz con un joven modelo muy atractivo.

L.A. Ese es un tema que no ha salido de mi boca y del que no me he pronunciado. Te diré que soy una persona feliz y me da rabia que siempre se asocie estar bien a salir con alguien. Mi vida va bien y no asocio mi felicidad a una persona en concreto. Intento que mi vida sea rica en ese sentido.

C. Se supone que cuando alguien está enamorado, la felicidad se nota.

L.A. Creo que lo importante es estar bien con uno mismo y feliz tanto en pareja como sin ella.

C. ¿Y cómo se consigue estar siempre con esa buena onda que transmite?

L.A. Soy una mujer muy afortunada. Tengo un trabajo fantástico. Mediaset está confiando en mí para nuevos proyectos y estoy descubriendo facetas mías que me encantan. Por ejemplo, con Jesús Calleja he comprobado que quiero que la adrenalina forme parte de mi vida tras haber podido superar muchas fobias y miedos. También me he lanzado a mi primer proyecto empresarial relacionado con el mundo de la moda creando mi propia marca, Blue Palm, algo diferente al mundo de la televisión. Intento llenar mi vida de cosas que suman y me hacen feliz. Por eso cuando lo consigues te encuentras bien y no necesitas mucho para ser feliz. Reconozco que soy una mujer disfrutona y me gusta saborear cada cosa que hago.

C. ¿Y es independiente en todos los sentidos?

L.A. Cada vez más. Estoy descubriendo que estar sola y tener mis momentos para recapacitar sobre mi vida me está enganchando, ya que siento que voy en la buena dirección. Hoy soy más independiente mientras que en el pasado tendía a sentirme acompañada y buscar la complicidad con alguien. Ahora compruebo que ya no es necesario en mi vida, aunque indudablemente también suma.

C. Se podría decir que la Lara de hoy es una persona más segura de sí misma.

L.A. Sí, me escucho y disfruto de momentos que antes me asustaban. Hay que afrontar los miedos e intentar tumbar los muros para no quedarse nunca con la duda de lo que una puede ser capaz de conseguir.

C. Días atrás, recordaba cómo en sus inicios todo el mundo la comparaba con Sara Carbonero. ¿Lo tomó como un reto?

L.A. Desde niña me gustaba el mundo de la comunicación. Soy curiosa de naturaleza y disfruto contando historias. Cuando me hablaron de la carrera de Periodismo como la que más me podía encajar, decidí estudiarla. Quería comunicar, pero no sabía todavía de qué tema. Cuando me ofrecieron trabajar en deportes, lo tome como una oportunidad de aprender algo nuevo. No sabía nada cuando me ficharon, pero el día que empecé a trabajar ya sabía lo mismo que mis compañeros, me leía absolutamente todos los periódicos, hablaba con la gente, me informaba… Cuando me involucro en un proyecto, me implico al 300 por 100. Tengo que ser la mejor o al menos sentirme así y orgullosa de lo que hago para poder disfrutarlo. Soy muy perfeccionista y eso da muchos problemas porque te vuelves tu peor enemiga. Lo bueno es que últimamente he empezado a fijarme en mis aciertos cuando antes solo me quedaba con los fallos. Aprender a compensar el trabajo es sano y te ayuda a dormir mejor.

C. Siempre le pregunto lo mismo y es que no entiendo cómo una mujer como usted no acaba de cuajar una relación sentimental. ¿Será culpa de ese perfeccionismo del que me habla?

L.A. Puede que sea porque no soy conformista. Es verdad que todas las personas que han pasado por mi vida me han sumado y enseñado a aprender de ellos y de mí a la hora de afrontar retos. Pero en una relación se gana y se renuncia, ya que tienes que llegar a acuerdos para hacer equipo. Pienso que no he conseguido ese equipo. No lo veo como un fracaso en este momento o como una rendición. Claro que quiero formar el equipo perfecto y no me rendiré hasta alcanzarlo. Por mis experiencias anteriores, sé muy bien lo que quiero. Tiene que ser una persona que sume, que me permita vivir mis aventuras y con la que me sienta apoyada y ayudada.

C. ¿Cómo vive la Navidad?

L.A. En mi casa con mi familia y mi perro. Ojalá no los pierda nunca. Cada año tienes más nostalgia porque añoras gente que se va, pero también hay que disfrutar de los que están aquí. Al año solo le pido salud para los míos y también trabajo, que me da la vida.

C. Hay un movimiento universal femenino en denuncia del acoso que sufren las mujeres. ¿Ha vivido alguna situación incómoda en su carrera?

L.A. Acoso como tal no he vivido, gracias a Dios, pero es verdad que notas en muchas ocasiones ese machismo que aún queda. Está muy bien que nos apoyemos y aplaudo a los personajes públicos que denuncian, ya que hacen una gran labor. Todo aquello que te haga sentir mal claro que puede ser acoso. No hay que soportar una mano en un sitio que te molesta y te da derecho a decir: "No me toques".

C. ¿Ha tenido que decirlo alguna vez?

L.A. Sí.

C. ¿Cómo le respondieron?

L.A. Diciéndome que le perdonara, que no se había dado cuenta de que estaba incómoda. Me sentía mal y le avisé que si se repetía, no iba a ser tan correcta. Todo lo que haga sentir rara a una mujer hay que decirlo. Y si no hacen caso es cuando hay un problema.

C. Tiene muchos proyectos y supongo que habrá alguno que le haga especial ilusión.

L.A. Estoy muy volcada en mi empresa de moda, he invertido mi tiempo y mi dinero. No quería socios ya que deseo ir de forma independiente y solo sueño que funcione bien.

