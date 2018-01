Así explicó Ricky Martin a sus hijos por qué tienen dos padres

18 ene 2018

Ricky Martin está de actualidad. La semana pasada revelaba que se había casado con Ywan Josef y, ahora, ha contado cómo afrontó el momento en el que tuvo que explicar a sus hijos por qué tienen dos padres.

El cantante ha concedido una entrevista a la revista 'Out' en la que dice que era consciente de que "ese día llegaría". Quizás por eso tenía la respuesta adecuada para sus pequeños. "Mis hijos me preguntaron acerca de tener dos papás y les dije que somos parte de una familia moderna", comenzaba el puertorriqueño.

"Es un hermoso sentido de libertad. Mucha gente me dice: 'Tus hijos salen en la portada de las revistas’. Yo les contesto que sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: 'No hay nada malo al respecto'. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos", añadía.

Además contó que no era la primera vez que Matteo y Valentino sentían curiosidad por el tema y que, en una ocasión, le preguntaron si habían salido de su barriga. También para eso tuvo una respuesta con la que saciar la curiosidad de los niños.

"Había una mujer que adoro con todo mi corazón que me ayudó a traerte a este mundo. Ella me prestó su vientre para que pudieras venir y cuando naciste ella te puso en mis brazos. Tú estabas en mi corazón y todavía estás en mi corazón", les contestó.

