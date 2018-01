'OT 2017': el hachazo de Kiko Hernández a Alfred

18 ene 2018

El mejor indicador para medir el éxito de un programa es que, en otras cadenas que no suelen hacerse eco de ti, comiencen a hablar de tus contenidos. Y eso es lo que le está pasando a 'Operación Triunfo', que esta semana ha visto cómo se ha hablado de sus concursantes dos veces.

Si hace unos días se analizaba el paso de Amaia por 'Cántame una canción' en 2010, ayer fue el turno de Alfred, que también tiene un pasado en la cadena de Mediaset. Aunque, en su caso, no salió tan bien parado que su compañera y pareja sentimental.

El encargado de darle un 'palo' fue Kiko Hernández. Durante 'Sálvame' se emitió la actuación de Alfred en las audiciones a ciegas de 'La Voz' del año pasado. El colaborador no tuvo piedad y comparó su talento musical con el de su peor enemiga.

Yo tampoco me doy la vuelta, pero ni para decirle buenas tardes"

"Ayer veíamos a Amaia muy pequeñita y hoy vemos a Alfred, que, curiosamente, no lo quiso ningún 'coach' de La Voz", avanzaba Carlota Corredera para dar paso a un vídeo en el que se comprobaba cómo ninguno de los 'coach' del 'talent' se giraba y mandaban de nuevo al joven a su casa.

"Yo te digo una cosa. Ahora no lo sé porque no lo sigo, pero hace un año cantaba peor que Chayo Mohedano. Yo tampoco me doy la vuelta, pero ni para decirle buenas tardes", eran las palabras de Kiko que dejaban a los fans de Alfred con la boca abierta.

Veremos si algún día le tiene que contestar. Desde plató o con algún disco de platino en la mano...

