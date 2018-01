'OT 2017'. La preocupaciÃ³n de la madre de Alfred

16 ene 2018

La de ayer fue una noche tranquila para Alfred. Al menos si lo comparamos con cómo vivió la gala de 'Operación Triunfo' de una semana antes. El joven sufrió un ataque de ansiedad que le llevó a entrar y salir del plató en reiteradas ocasiones y del que, ahora, su madre ha dado más detalles.

Ha sido en unas declaraciones a 'Look' donde ha dado muestra de la enorme preocupación que le invadió aquel día. "Estaba viendo el programa cuando vi que Alfred desapareció de repente", comenzaba el relato de María Jesús Castillo.

"En un principio pensé que no estaba porque iban a dar una sorpresa o que había ido al baño, pero al ver que no era eso llamé por teléfono. Me dijeron que le había dado un ataque de ansiedad y que había una ambulancia medicalizada para atenderle", añadía sobre ese episodio.

María Jesús, además, dejaba al descubierto que no era la primera vez que a su hijo le pasaba algo similar. "En el mes de marzo sufrió la pérdida de un ser querido y lo pasó muy mal. Tuvo que estar un tiempo en tratamiento por ello".

Además opinó sobre el paso de Alfred por la Academia de TVE, de quien dice que es un chico "con la cabeza muy bien amueblada", y arremetió contra los miembros del jurado, a los que ve incongruentes con ciertas valoraciones. "Ahora dicen que no es versátil y luego que sí. Si los argumentos fueran más razonados...", sentenciaba.

