'OT 2017'. El enfado de Manu Guix: "Ha sido un pase de micros de mierda"

19 ene 2018

Justo dentro de 10 días, conoceremos el nombre del ganador de 'Operación Triunfo 2017'. A su final, en la que ya se encuentran Alfred, Amaia, Miriam y Aitana, le falta aún un quinto integrante, que saldrá del duelo entre Ana War y Agoney.

Así que, más les vale aplicarse, porque, dado el nivel, la victoria va a venderse casa. Al menos el nivel de las galas, porque ayer, en el pase de micros, los profesores no pudieron evitar mostrar su decepción ante los seis concursantes que aún quedan en la Academia.

"Si el jueves pasado os felicitamos porque había sido un pase de micros de sábado, hoy no puedo decir lo mismo. Ha sido un pase de micros que yo no me creo que tenga aquí a cuatro finalistas. Entiendo que estemos cansados, pero poneos la pila porque esto no puede ser", les reprendía Noemí Galera.

A las palabras de la directora de la Academia le siguieron las de un Manu Guix mucho más contundente, enfadado con el resultado de lo que había visto: "Ha sido un pase de micros de mierda".

Ninguno de los dos comentarios gustaron a los usuarios de las redes sociales, que no tardaron en reprochar a los profesores su dureza. Y, claro, Noemí que venía 'calentita' por el trabajo mediocre de los 'triunfitos', les contestó.

"Me asombra que twitter esté llenito de productores musicales, coreógrafos, estilistas, profesores de interpretación y directores musicales que nos digan cómo hacer nuestro trabajo ¡Cuánto sabéis, leche! #OTDirecto18E", escribió en su perfil de Twitter.

