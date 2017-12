La bronca de Noemí Galera a los chicos de 'OT 2017': "Se os está yendo la pinza"

14 dic 2017

El buen rollo en la Academia de OT 2017 parece haber llegado a su fin. Esta semana, Roaul recibió un toque de atención por su comportamiento tras ser nominado por el jurado y días después, Agoney dedicó un gesto poco amable a su compañera Ana Guerra. La situación empieza a complicarse en un aislamiento en el que cada vez quedan menos, las horas de trabajo se acumulan y los roces empiezan a empañar la buena sintonía del talent show.

Noemí Galera, directora de la Academia, está bastante disgustada con el rumbo que están tomando las cosas y, antes de que vaya a más, ha decidido darle un tirón de orejas a los triunfitos para bajarles de las nubes y volver a ponerles los pies en el suelo. Galera cree que el éxito de la firma de discos no ha hecho bien a los concursantes y les ha acusado de que se les esté "yendo la pinza".

Reunidos en la sala de ensayos, Noemí pidió a los triunfitos que cuidaran sus formas. "Ayer os hablaba de las faltas de respeto por el equipo y todo el rollo, pero tenemos que tener cuidado también entre nosotros. Llevamos casi dos meses juntos, y es normal que surjan cosas por la convivencia. Entre vosotros os habláis mal y, si no lo controlamos, no miro a nadie ni digo ningún caso en concreto, irá degenerando".

La directora de la Academia quiso zanjar el asunto dando un toque de realidad a sus palabras, en un intento por abrir los ojos de los concursantes: "Vosotros sois una familia y a veces veo cosas que me dan mucha penita. Estoy detectando que no sé si os ha ido bien la firma de discos. A algunos os ha dado una inyección de ánimos, pero a otros se os está yendo la pinza. Entonces no sé, es un espejismo, de verdad. No os va a volver a pasar algo así. No se venden discos como hace 16 años, entonces... volved a la Tierra. Volved al trabajo, a la academia de verdad, no de postura. ¿Vale?".

Sin dirigirse a nadie en concreto, Galera podría estar haciendo referencia a la sitaución vivida por Agoney y Ana Guerra esta semana. ¿Servirán las palabras de la directora para cambiar la actitud de los concursantes?

