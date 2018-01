Salvador Sobral: "Estaré preparado para actuar en Eurovisión"

20 ene 2018

Tras recibir el alta hospitalaria después de pasar por quirófano para recibir un trasplante de corazón, Salvador Sobral ha concedido algunas entrevistas en las que afirma que "estará listo" para formar parte del próximo Festival de Eurovisión.

Es tradición que el ganador de la última edición de Eurovisión vuelva a subirse al escenario en la nueva entrega del Festival. Sin embargo, los problemas de salud que sufría Sobral hacían presagiar que este año iba a ser distinto. Aunque finalmente, parece que sí contaremos con el arte del portugués.

"Cada día que pasa me encuentro mejor, pero tengo que tener en mente que una operación como esta conlleva un largo período de recuperación. De todas formas, me siento muy motivado sobre lo que me espera y estoy pensando en el nuevo álbum y no puedo esperar a volver a los escenarios", ha afirmado el luso a Euronews.

De Eurovisión habló en BBC, donde el artista portgués ha explicado cómo ha cambiado su vida el Festival. "Antes no vendía nada y lo llevaba bien. Sabía que el tipo de música que hacía no iba a hacer que vendiera mucho. Pero después de Eurovisión, la gente comenzó a dar la bienvenida a mi y a mi álbum".

Las dudas sobre su participación en Eurovisión 2018 las despejó en RTP donde aseguró sentirse "preparado". "Espero actuar en mayo, ¡cruzo los dedos! Afortunadamente, estaré preparado para actuar".

Tendremos que esperar para saber si Sobral cumple sus deseos de subirse al escenario, pero todo parece indicar que así será.

