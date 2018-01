23 ene 2018

Edurne se emocionó. Como para no... La cantante, miembro del jurado de 'Got talent', no puedo evitar emocionarse al ver sobre el escenario a Guille Barea, uno de los compañeros con los que compartió experiencia durante su paso por 'Operación Triunfo'.

La madrileña advertí que se le hacía "raro tener que juzgar a un compañero". Él, tras ver cómo el público se había puesto en pie, le pidió que lo hiciese con la máxima sinceridad. Aunque, a juzgar por su reacción de levantarse de la silla al concluir la canción, nos imaginábamos que la valoración iba a ser positiva.

Se me hace raro tener que juzgar a un compañero"

"Sinceramente cuando estuvimos juntos hace doce años me encantabas, y me sigues encantando. Me ha hecho tanta ilusión verte... ¡es un sí así de grande!", dijo Edurne, que estos días ha mostrado en las redes sociales un pequeño percance en una pierna.

Lástima que, su sí no valiera para pasar a la siguiente fase. El entusiasmo de Edurne no fue compartido por sus compañeros, que mandaron a casa a Guille. Eso sí, se fue con el premio de consolación del abrazo de una buena amiga.

