Robert Pattinson y Bella Hadid, Â¿nueva pareja a la vista?

27 ene 2018

Puede ser que pronto haya una nueva pareja en el mundo 'celebrity'. Se trata de Bella Hadid y Robert Pattinson. La modelo y el actor se encontraron en el evento organizado por la prestigiosa firma Dior durante la semana de la moda de París y, desde entonces, se han convertido en lo más comentado de estos días.

Según han afirmado muchos testigos que se encontraban allí, la química entre los dos era más que evidente. De hecho una imagen de los dos juntos se ha convertido en lo más compartido de las redes.

Debido a la gran privacidad que ambos mantienen sobre su vida, no sabemos si los rumores terminarán siendo verdad o no, pero varios testigos que se encontraban allí afirman que la modelo no se soltó en ningun momento del brazo de Pattinson.

