28 ene 2018

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada visitó 'Sábado Deluxe' para hablar de su divorcio con Pedro J. Ramírez y contar cómo está viviendo su soltería. La entrevista empezó con una frase: "más de 100 personas me han llamado para que no me siente aquí", afirmó. Pero ella siguió adelante y contó todo.

Para ella, el divorcio ha supuesto quitarse "un peso de encima" porque, como también afirmó, nunca creyó en el matrimonio. Además, quiso dejar claro que no quiere ser recordada como la "divorciada" porque quiere que se le conozca por sus diseños, que es precisamente a lo que se dedica.

A Pedro J., al que define como "el innombrable", le tachó de ser una persona vanidosa, que se cree "más importante que nadie", además de haber sido "un cursi toda su vida". A pesar de ello, Ágatha ha agradecido los 30 años de relación porque "fruto de esto he tenido dos hijos maravillosos".

Por el momento, Ágatha está soltera. La diseñadora ha confesado que, por ahora, no necesita un hombre a su lado y tampoco necesita tener sexo: "Yo paso del sexo, eso para los del 'Sálvame", ha afirmado durante la entrevista, demostrando una vez más que es una mujer independiente.

