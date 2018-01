Chris Martin, el chico bueno que se volviÃ³ un don juÃ¡n

28 ene 2018 carlos gonzález

Dicen que lo suyo con Dakota Johnson va en serio y después de meses de rumores por fin les han fotografiado juntos en Malibú. En las primeras imágenes 'solo' estaban cenando, así que podía tratarse de una buena amistad. Pero al día siguiente les pillaron abrazados en la playa y ahí sí que no cabía la menor duda.

"Han conseguido conocerse bien y se sienten cómodos juntos. Chris le manda su música para saber su opinión. Es más que una aventura". Eso fue lo que contó el mes pasado a US Weekly una fuente cercana a la pareja. La noticia, curiosamente, coincide con el anuncio del compromiso de su ex, Gwyneth Paltrow, con el productor Brad Falchuk. Chris y ella estuvieron más de diez años casados, tuvieron dos hijos y presumen de seguir manteniendo una relación estupenda.

Chris Martin estuvo casado más de diez años con Gwineth Paltrow. pinit

Un matrimonio largo

Esa ha sido la única historia larga de amor que se le ha conocido a él. Al cantante parece que le costó arrancar y que su juventud no encaja con el tópico de sexo, drogas y rock and roll. De hecho, no perdió la virginidad hasta los 22 años y en alguna ocasión ha declarado al respecto: "Había temas religiosos de por medio y también de confianza. Tuve una temporada difícil con las chicas".

Pero entonces apareció ella. Gwyneth, cinco años mayor que él, con un Oscar y un romance con el hombre más deseado del mundo: Brad Pitt. Eso tampoco fue fácil de aceptar para el tímido Chris. El fantasma del ex de su mujer supuso todo un reto para su inseguridad. "Si tu mujer ha salido con Brad Pitt, quieres probarte a ti mismo", llegó a decir para explicar cuál era el origen de su ambición y de la necesidad de demostrar su valía.

Tras el divorcio –o "desemparejamiento consciente", como lo llamó Gwyneth–, Chris pasó por una depresión. A cambió, recuperó la libertad. Ya no tenía, por ejemplo, que ser vegetariano ni que seguir todas las extrañas –e incluso dañinas– ideas de su ex sobre salud, dietética y bienestar. El cantante volvió a comer carne, en sentido literal y en algún otro también. Era joven, guapo y famoso.

Tenía mucho éxito, mucho dinero y quiso tal vez recuperar el tiempo perdido en su juventud, así que se lanzó a conquistar famosas. El primera romance que le adjudicaron fue todavía durante esa etapa en la que supuestamente estaba deprimido. En marzo de 2014, el cantante anunció su separación y en mayo de ese mismo año le vieron con la modelo y presentadora Alexa Chung en Nueva York, aunque él negó que estuvieran saliendo.

Solo un mes después, en junio, conoció a Jennifer Lawrence y aseguran que lo suyo fue un flechazo, aunque también una relación complicada, que duró algo más de un año, y que estuvo llena de idas y venidas. La versión oficial dice que Chris no terminaba de comprometerse. Los rumores cuentan que él tuvo algo con uno de sus grandes mitos: Kylie Minogue. Incluso se publicaron unas fotos de los dos juntos y cogidos del brazo.

También se relacionó a Chris Martin con la cantante Kylie Minogue. pinit

Las novias tras el divorcio

La ruptura oficial y definitiva con Lawrence se dio a conocer en agosto de 2015 cuando ya se empezaba a hablar de otra actriz rubia: Annabelle Wallis. Ella sí que parecía perfecta para él: guapa, británica, sofisticada… El entorno del actor hasta dijo que se le veía "más feliz de lo que había estado en mucho tiempo". Daba la impresión de que podía ser la definitiva, y si no, aguantar juntos por lo menos una década, como Gwyneth.

Pero este amor no llegó ni a los dos años. Una vez más, la ruptura coincidió con los rumores que este verano le relacionaron con Katy Perry y Dua Lipa. Con la primera, le vieron de la mano en el festival de Glastonbury y con la segunda dicen que llegó mucho más lejos en la zona VIP del mismo evento. Y así hasta que en octubre se cruzó con Dakota Johnson. ¿Predicciones al respecto? Ninguna. Mejor no mojarse vistos los antecedentes.

