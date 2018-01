El especial homenaje de Raquel Mosquera en recuerdo a Pedro Carrasco

29 ene 2018

Raquel Mosquera acudía este fin de semana a 'Sálvame Deluxe' para rendir un especial y sentido homenaje a Pedro carrasco, en el 17 aniversario de su muerte. La peluquera no pudo contener las lágrimas al recordar el fallecimiento del que fuera durante años su marido.

El ex boxeador Pedro Carrasco fallecía a los 57 años a causa de una parada cardiorespiratoria, cuando se encontraba solo en su domicilio familiar. Allí fue donde encontró Raquel Mosquera, por aquel entonces, el cuerpo sin vida de su marido.

Una situación que asegura ha sido difícil de superar para ella, llegándole a causar una difícil depresión de la que asegura consiguió salir gracias a su pareja e hijos. Lo que sí ha dejado claro en el programa es que guarda numerosos recuerdos de la vida de Pedro y asegura que "le ha dado más importancia a lo sentimental que a lo material".

Raquel Mosquera en el programa 'Sálvame Deluxe'.

Pero la peluquera no se marchó del plató sin confirmar los problemas que hubo con la herencia de Pedro: "Cuando murió Pedro, su hija Rocío no me pidió los trofeos, quería el piso y un rolex de oro", confesaba Raquel. Algo sobre lo que Belén Rodríguez (amiga de Rocío) aseguraba que estaba relacionado con el valor sentimental del reloj. Y a lo que Raquel estallaba: "Que le hubiera demostrado las cosas en vida". Para concluir añadía: "Pedro no quería que Rocío y Antonio David se separasen".

Sobre su relación con Rocío Carrasco la peluquera lo dejó claro: "Había una unión entre nosotras, y por mi parte no habría problema en retomar la relación, pero después de todo no creo que ella quisiera".

