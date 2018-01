Eva González contesta al vídeo en el que un joven sentencia que los andaluces son vagos

31 ene 2018

En los últimos tiempos, Eva González no se calla. No sabemos si es la sensibilidad del embarazo, pero lo cierto es que, en las últimas semanas, se ha convertido en protagonista por hablar con claridad. Con mucha claridad.

Hace poco más de una semana, fueron unas palabras sobre la cara menos amable del embarazo las que generaron revuelo. Ahora, ha sido un tuit en el que afea la conducta a un joven catalán que ha colgado un vídeo, que se ha hecho viral, en el que carga contra los andaluces poniendo el acento en lo poco que les gustaría trabajar.

"Los andaluces son 'muy salados' como dicen ellos. Pero después no tienen nada de respeto. Eso sí, para cobrar el dinero del PER y trabajar tres meses y estar nueve meses viviendo la vida de bar son muy válidos", asegura en el vídeo este joven.

No sé ni lo que es un andaluz, hulio... pic.twitter.com/PmlYlqrKle — José Luis Tivi (@eltivipata) 29 de enero de 2018

El mismo añade en su grabación: "Mientras, nuestros payeses en Cataluña están sudando día a día su sueldo". Unas palabras en las que también tiene ironía para ir en contra de los extremeños...

Y a Eva , nacida y criada en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, le ha salido la vena andaluza y ha defendido públicamente a los vecinos de su comunidad autónoma. Lo ha hecho con el tuit que no ha tardado en conseguir miles de retuits, comentarios y 'likes'.

"Uff... ¿De verdad esto? Qué pereza das, en serio. Son tantos los argumentos para barrer lo que estás diciendo que no caben en un tuit. Me duermo. Que mañana me levanto a las 6 para trabajar. ¡Y eso que soy andaluza!", son las palabras con las que le ha contestado directamente.

Uff... de verdad esto???? Que pereza das, en serio. Son tantos los argumentos para barrer lo que estás diciendo que no caben en un tweet. Me duermo. Que mañana me levanto a las 6 para trabajar. Y eso que soy andaluza!!! — Eva González (@evagonzalezf) 30 de enero de 2018

