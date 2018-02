1 feb 2018

George y Amal Clooney son uno de los matrimonios más consolidados de Hollywood. El actor y la abogada, que recibieron este verano la llegada de sus gemelos, viven una envidiable historia de amor de la que ahora tenemos más detalles.

Clooney se ha convertido en el segundo protagonista del nuevo programa de David Letterman para Netflix. En el programa, que estará disponible en el catalogo de la plataforma de reproducción 'in streaming' el próximo 9 de febrero, el popular actor hace un repaso por su infancia y su vida personal. Entre otros episodios, George habló del momento exacto en el que conoció a la mujer que acabó convirtiéndose en su esposa.

Lo curioso del encuentro es que tuvo lugar en su propia casa. "No me tuve que ir de casa. No, eso es lo más loco. Un amigo común me dijo, 'Voy a pasarme por allí, ¿puedo llevar a mi amiga?'. Y yo le dije, 'Claro'. Y después recibí una llamada de mi representante que me dijo, 'Conocí a la mujer que va a ir a tu casa y te vas a casar con ella'", reveló a Letterman el actor.

George Clooney en el programa de Daivd Letterman. pinit

"Y lo más gracioso es que mis padres estaban de visita, así que ellos también estaban. Estuvimos hablando y nos quedamos toda la noche con ellos y entonces, ya sabes, me dio su dirección de correo electrónico porque me iba a enviar algunas fotos de mis padres y después empezamos a hablar y no sabía, de verdad que no sabía si quería salir conmigo. Yo pensaba, ya sabes, que éramos solo amigos", lo que provocó la risa del presentador. "¿Como alguien iba a no querer salir contigo?", preguntó sorprendido.

Seguro que también te interesa...

¿Cuántas cosas increíbles puede hacer George Clooney en una semana?

La elegancia de Amal Clooney en la Mostra de Venecia

George Clooney explora su faceta como poeta contra Trump

¿Sabías que George Clooney es Tauro? Consulta su horóscopo?