Chabelita: "No voy a consentir que en mi familia digan que soy una niÃ±ata"

5 feb 2018

Las tensiones siguen siendo el pan nuestro de cada día en Cantora. Porque, a pesar de que Isabel Pantoja concedió unas declaraciones -gratis- de 18 minutos en las que quiso destensar el ambiente y aseguró que quería a su hija "por encima del bien y del mal" y que o que tuviera que arreglar lo haría en privado, Chabelita ha vuelto a sentarse en 'Sábado Deluxe'.

Y, ojo, que el cariño hacia su madre parece ser mutuo, pero hay cosas por las que no piensa pasar. "Mi madre dice que soy muy joven y tiene parte de razón, pero eso es culpa de la falta de comunicación que ha habido siempre. Yo creo que ella no ve las cosas y luego se lo cuentan todo mal. Mi madre es mi punto débil, si me llama o me escribe un mensaje, me deja sin palabras", sentenciaba.

Lo hacía antes de añadir que, si esta se lo pidiera, intentaría un acercamiento con su abuela, doña Ana, pero que con quien no está dispuesta a tender un puente es con su tío Agustín.

Ya cansa que den esa imagen de mí"

Con este punto aclarado, Chabelita se pronunciaba sobre su ausencia en el hospital ante el nacimiento de su sobrina Carlota: "Sabía que mi sobrina iba a nacer uno de estos días, pero no sabía qué día exactamente. Fue mi madre la que me dio la noticia y me envió fotos".

Y añadía: "Yo volvía de Sanlúcar y quería ir al hospital, pero una persona me dijo: 'Es mejor que no vayas para evitar tensiones'. Quizá me lo dijeron por si iba alguien de mi familia que luego no fue. Al principio no le di importancia, pero luego vi que fueron Fran y Cayetano y, claro, luego sí le di importancia".

"No voy a consentir que alguien de mi familia diga por ahí que soy una niñata, que soy fría, distante, que no he ido al hospital... ya cansa que den esa imagen de mí", concluía sin dar el nombre de quien es ese 'alguien' que trata de dar una imagen que, ella dice, no se corresponde con la realidad.

La joven, que dice estar viviendo un buen momento porque ha encontrado la estabilidad que buscaba, se refirió también al bautizo de su hijo a una posible ausencia de Isabel Pantoja: "Yo también quiero bautizar a mi hijo y espero que mi madre venga, aunque la madrina no sea ella, sino Dulce. Si mi madre no viene por eso, tendremos que hablarlo. Porque eso que se ha dicho de que quiero más a Dulce que a mi madre no es verdad"

Veremos si hay réplica desde Cantora o si, por el contrario, su madre cumple con sus palabras y lava la ropa dentro de casa. Pero de lo que no cabe duda es de que la madeja está tan liada como nos imaginábamos.

