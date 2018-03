29 mar 2018

Los desencuentros entre Chabelita y su madre, Isabel Pantoja, han sido muchos y muy sonados. Sobre todo, porque de ellos se ha hablado en varios platós y revistas. Incluso, la propia Chabelita se ha pronunciado sobre ellos.

Sin embargo, en medio de los rumores constantes en los que se ve envuelta por la relación con su familia, Chabelita ha querido hablar de cómo se lleva realmente con la tonadillera. Lo ha hecho a través del canal que tiene de Mtmad, en su último vídeo.

"Siempre se han hablado muchas cosas de mi relación con mi madre, y desde la perspectiva mala", son las palabras con las que empieza ese vídeo la pequeña de los hijos de Isabel Pantoja.

Así que, ha querido dejar claro que su madre lo es "todo" para ella y que le debe muchas cosas, a pesar de que sea "muy despegada con la familia". Y lo explica: "Soy muy descuidada y cuando me hablan o me preguntan, no solo mi madre sino con todo el mundo, tardo en responder".

Vamos, que no es una cosa personal con Isabel o con Kiko, sino que es su manera de ser, aunque algunos puedan tomárselo de manera más directa. Como cuando tardó varios días en ir a conocer a su sobrina Carlota. Aunque, en ese asunto, parece haber más tela que cortar...

A pesar de nuestras diferencias, creo que soy su ojito derecho"

A lo largo de la grabación, también habla de cómo se ha sentido arropada por ella en sus primeros pasos como madre: "El día que nació Albertito, sentí de verdad que mi madre estaba ahí para mí y que yo era lo más importante para ella. Estaba muy preocupada. A pesar de nuestras diferencias, creo que soy su ojito derecho".

"No me gusta que está encerrada en su mundo. No sale y no cree que la gente la quiera. No se si tiene miedo, pereza o ganas de salir a la calle. Eso me gustaría que lo cambiara", concluye, en una idea muy parecida a la que ofreció la última vez que se sentó en 'Sábado Deluxe'.

