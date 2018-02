Premios Goya 2018: las ausencias más sonadas de la alfombra roja

5 feb 2018

Penélope Cruz y Javier Bardem posaron juntos. También Aldo Comas y Macarena Gómez, que se han convertido en un 'must' de esta cita. Leiva y Macarena García, lo hicieron por separado, pero compensaron con el mensaje de amor de él al recoger la estatuilla.

Sí, todos ellos desfilaron por la alfombra roja de los Premios Goya, pero hubo otros tantos que no acudieron a la gran cita del cine español y a los que echamos de menos. Y, seguro, que nuestras lectoras también.

Por ejemplo, no asistió Paula Echevarría. Una semana después de que la revista 'Corazón' publicara sus declaraciones asegurando que su divorcio de David Bustamante está en marcha y que no hay vuelta atrás, debió de pensar que era mejor no someterse a las preguntas de la prensa.

Tampoco estaba por allí otra que, se dice, acaba de terminar su relación. El 'unfollow' de Joel Bosqued a Blanca Suárez, y el silencio posterior de esta, han llevado a la teoría de que su relación ha tocado a su fin.

No por motivos amorosos, sino por cansancio después de presentar la gala, Dani Rovira prefirió quedarse en casa. Lo había advertido semanas antes, que lo vería cómodamente en pijama y zapatillas. Eso sí, se encargó de aconsejar a sus sucesores en el puesto, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, que pasaran de las redes sociales.

Y Clara Lago, su chica, debió de pensar que era mejor quedarse a su lado, que con el frío que hacía en Madrid, como en el sofá con una manta, en ningún sitio.

Otro de los clásicos de los Goya es Amaia Salamanca que, esta vez, no deslumbró con una de sus lecciones de elegancia. Tampoco Mario Casas, Paz Vega o Álex González.

Ni Antonio Banderas que, lanzado a la aventura de su faceta empresarial, fue una de las ausencias más comentadas. Como la de de Miguel Ángel Silvestre, que tiene la excusa de que anda, últimamente, entre España y Estados Unidos.

