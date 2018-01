El 'unfollow' de Joel Bosqued a Blanca Suárez

22 ene 2018

Blanca Suárez (29) y Joel Bosqued (27), comenzaban a salir en octubre de 2015. Una relación que podría haber llegado a su fin o que podría estar en un momento de distanciamiento, después de que el actor haya dejado de seguir en Instagram a Blanca Suárez (quién todavía continúa siguiéndole en la conocida red social).

Ambos siempre han intentado llevar su relación lo más alejada de los focos posible. Ya en su día Blanca reconocía en 'La red social de María' que no escondía su amor, pero que evitaba hablar delante de la cámara de su vida íntima. "No me cuesta hablar de él, pero no creo que me llegue a acostumbrar nunca a hablar delante de una cámara de lo que pase en mi casa", aseguraba.

Blanca Suárez y Joel Bosqued.

Recordemos que Joel Bosqued ha sido la siguiente ilusión de Blanca Suárez desde su ruptura con Dani martín en septiembre del 2014 y con Miguel Ángel Silvestre a comienzos de ese mismo año. Por su parte Joel mantuvo anteriormente una relación de más de tres años con Andrea Duro.

