Arturo Valls se defiende las críticas que le tachan de machista

6 feb 2018

Compartir en google plus

El pasado sábado, sobre la alfombra roja -aquí todos los looks de la noche- de los Premios Goya, a Arturo Valls se le preguntó sobre la opinión que le merecía la atmósfera de reivindicación feminista que se había generado alrededor de la gala.

Él fue claro y natural, sin pensar que sus palabras pudieran tener una repercusión mayor: "Creo que no es una noche para reivindicar, se debería hablar más de cine y de lo que cuesta producir una película, no marear con otros temas".

Estas palabras, que él cree que han sido sacadas de contexto, generaban un enorme revuelo y le valían un aluvión de críticas en las redes sociales, que señalaban al presentador como machista y se cebaban con él sin piedad.

Ahora, ha querido aclarar el embrolló en unas declaraciones concedidas a Antonio Diéguez para LOC. En ellas, sentencia que, por supuesto, las reivindicaciones feministas son necesarias, pero que él se refería a que no le parecía conveniente que toda una gala se centrase en la reivindicación de un tema, cuando el hilo conductor es el cine.

A Arturo lo que le molesta es que los medios de comunicación hayan sesgados su palabras, porque cree que ahí radica el lío que se ha montado en las redes. Algo que le preocupa. Sobre todo, porque, a partir de ahora, igual hay que mediar más las palabras para que no sean utilizadas en contra de uno.

Por ejemplo, para que no se le llame, sin piedad, machista que, para él, son términos que no deben de utilizarse a la ligera. Algo que ha tenido que soportar en los últimos días y con lo que invita a la prensa a hacer una reflexión para que algo así no vuelva a suceder.

Seguro que también te interesa...

Arturo Valls se desnuda en la nieve

La fantasía sexual de Arturo Valls con Beyoncé

Arturo Valls: "Soy muy fan de lo 'vintage'"

¿Sabías que Arturo Valls es Aries? Consulta su horóscopo?