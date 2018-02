'OT 2017': Amaia de EspaÃ±a y Portugal

6 feb 2018

Compartir en google plus

"Para empezar, diré que es el final…". Esa frase, con todo su simbolismo en la última gala, precedida de un silencio estruendoso que retumbó en las casas de media España, es la que nos dejó Amaia grabada en la memoria a los espectadores, los adictos, de esta edición de 'Operación Triunfo'. Amaia de España, según los espectadores. Y de Portugal, con permiso de Eurovisión. Si había un atisbo de duda sobre quién podía ganar el concurso, Amaia se encargó de borrarlo con un majestuoso silencio.

Sentada al piano, bañada en azules, los labios carmesí a juego con un vestido de elegante vampiresa, el cabello derramándose por la espalda, arrastrando al respetable a la orilla de sus emociones con su voz, que iba y venía, como el oleaje, hasta coger fuerza y romper en una espuma de silencio y aplausos.

Fue una actuación mágica. Amaia hizo suya la canción 'Miedo', de M-Clan, y al tiempo la hizo nuestra, porque obró el milagro de regalarnos a toda la audiencia un recuerdo común, una experiencia generacional que será recordada durante más tiempo del que los agoreros –los que detestan la televisión como medio de entretenimiento de masas– quisieran reconocer.

Desde el primer vídeo de la Gala 0 supimos que estábamos ante una artista en potencia pero, también, ante un animal televisivo: carne de meme' y 'gif' en estos tiempos de Twitter, sí, pero mucho, mucho más que eso. Sería simplista quedarnos con la imagen de esa criatura espontánea e ingenua que se asusta fácilmente, disfruta viendo aspersores y no lleva mechas de surfera porque es de Pamplona.

Nunca pensé que estaría tan llena de felicidad"

La chica que bromea haciendo la voz de 'la niña del Exorcista' y la mujer que ha conquistado a Alfred, ayudándole a dominar el pánico escénico. Porque hablamos de la artista que estudia piano en el Conservatorio, que lo mismo toca a Chopin que canta al Kanka, que se desgarra con 'Shake it out' o se ilumina con 'Me conformo'.

Le han llovido piropos de Pablo Alborán, Soraya Arnelas, C. Tangana o Dani Martín, mientras se metía en el bolsillo a los espectadores del '24 Horas' con sus improvisaciones y a los de las galas con sus interpretaciones.

"Ahora me siento con una personalidad más definida", confesaba en el vídeo que resumía su inolvidable paso por la Academia: "Nunca pensé que estaría tan llena de felicidad". Ni nosotros que nos llenarías tanto. Al final, incluso perdonamos a Mónica Naranjo por sus ‘boutades’ tras declararse a la ganadora: "Como artista te adoro. Pero como persona, te amo". Nosotros también, Amaia de España. Y Portugal.

Seguro que también te interesa...

'OT 2017': sigue la final en directo

Final de Operación Triunfo: ¿Por qué Amaia es la favorita?

'OT 2017': así han evolucionado los finalistas desde la gala 0

'OT 2017': el momento fan de Aitana con Pablo Alborán

'OT 2017': el piropazo de Rosa Lopez a Aitana

'OT 2017': el vídeo de apoyo a Amaia del Osasuna de Pamplona

'OT 2017', gala final: los gestos de cariño de Alfred y Amaia

¿Sabías que Amaia Romero es Capricornio? Consulta su horóscopo?