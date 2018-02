Final de OperaciÃ³n Triunfo: Â¿Por quÃ© Amaia es la favorita?

5 feb 2018

Llega la final de Operación Triunfo (OT) y Amaia es la clara favorita para ganar este concurso. ¿Qué es lo que tiene esta joven de 18 años para conquistar a la audiencia? Al igual que pasó con Rosa de España, hay perfiles psicológicos que despiertan la simpatía de una gran parte de la población.

Así han evolucionado los finalistas de OT desde la gala 0 a la final.

Sobre los favoritos en la final de Operación Triunfo reflexionamos con la coach vital, Roser de Tienda, que comparte 7 razones por las que un perfil como el de Amaia ha enamorado a la audiencia del talent show:

La naturalidad de Amaia

Ella es tal como la vemos en pantalla. Para bien y para mal es tan imprevisible como nosotros. Cuando quiere hacer algo, lo hace y ya está. Eso le da un aura de pureza y autenticidad que nos encanta.

La humildad de Amaia

Cuando le hacen algún cumplido no se lo cree, es como si no fuese consciente de lo buena que es. Eso también nos pasa a nosotros, a veces, no sabemos lo buenos que somos en algo que hacemos muy bien, y como nos es fácil hacerlo o nos gusta no le damos importancia.

La vulnerabilidad de Amaia

Cuando vemos a alguien que también es torpe, que se le escapan las palabras menos apropiadas en el peor momento, o simplemente vemos que también tiene defectos, empatizamos inmediatamente con ellas. La vulnerabilidad de otros despierta amor, cariño y compasión en nuestro interior.

La cercanía y valentía de Amaia

Aunque de un modo algo tradicional. Se le nota la educación sólida que ha recibido y el optimismo, lo valiente y lo extrovertida que es, hace que al público le parece que la conozca.

La empatía que sentimos por Amaia

Vemos sus logros y los sentimos casi como propios. El hecho de que la pequeña pantalla entre en nuestros hogares cada semana viendo las historias de ilusión y lucha por conseguir sus sueños, nos alegra y llena de felicidad y nos da ganas de imitarla y luchar por los nuestros. Si ella puede, nosotros también.

El crecimiento de Amaia

Nos cae bien porque la vemos crecer. Amaia es de esas personas que poco a poco desvela sus secretos, que se hace amiga de sus amigos, que se crece en los retos, aunque les cueste muchísimo superarse, siempre de buen humor, son personas con las que deseamos estar.

En definitiva, Amaia nos emociona porque sus experiencias nos hacen vivir sensaciones. Y Operación Triunfo lo sabe. Chicos anónimos y corrientes (como podrías ser tú o tu vecino) en busca de una oportunidad, compartiendo sus emociones, humanizan este sello. Nos identificamos con figuras ganadoras, éticas o de grandes fortalezas, pero también con perfiles más débiles, más vulnerables, que necesitan protección o que luchan por un sueño... porque nos vemos reflejados en ellos y ansiamos "justicia social". Estos perfiles nos llega directamente al corazón al identificarnos con sus historias. Al fin y al cabo... ¿quién no tiene un sueño por cumplir?

Últimas noticias de Operación Triunfo

- La madre de Alfred (OT) opina de su relación con Amaia (OT).

- El emocionante encuentro de Aitana (OT) con Cepeda (OT).

- La sorpresa más especial a los concursantes de Operación Triunfo antes de la final de OT.

- Noemí Galera hace llorar con sus discurso a toda la Academia de Operación Triunfo.

- Cepeda (OT) contesta al novio de Aitana (OT).

- Mónica Naranjo siembra la polémica de OT: "Esperan a que salgan y tendrán que comerse paladas de mierda".

- El pasado común de Alfred (OT) y David Bisbal.

¿Sabías que Amaia Romero es Capricornio? Consulta su horóscopo?