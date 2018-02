Luis Fonsi carga contra los que critican el físico de su hija

11 feb 2018

Luis Fonsi no está dispuesto a leer cómo se meten con el físico de su hija y quedarse callado. El cantante ha estallado en sus redes sociales contra todos aquellos que han criticado a su hija Mikaela por su aspecto físico.

La delgadez de la pequeña se convirtió en el centro de todas las miradas cuando la mujer de Luis Fonsi, Águeda López subió a Instagram un vídeo en el que se ve a la hija de ambos bailando el éxito internacional de su padre con Demi Lovato, 'Échame la culpa'.

El físico de la menor llamó especialmente la atención de los usuarios en las redes sociales que no tuvieron ningún reparo en asegurar que la niña "casi se rompe" por ser "puro hueso".

Tras aguantar semanas leyendo todo tipo de comentarios, Luis Fonsi ha estallado y se ha dirigido a todos los que critican a su hija con un contundente mensaje: "Hay un lugar especial en el infierno para la gente que agrede, falta al respeto o hace bullying o daño a un niño. Para que lo tengan claro".

Por su parte, la mujer de Luis Fonsi tampoco se ha quedado callada y ha contestado en sus stories de Instagram a una periodista que había publiacado una información en la que hablaba de "preocupación" por la "extrema delgadez" de la pequeña. "Querida Gisselle Acevedo. No sé quién seas. No me importa en realidad. Quiero decirte algo: Mi hija es una niña sanísima gracias a Dios, lo que da muchísima tristeza es que una 'periodista' como tú necesite crear este tipo de noticias para hacer algo con su vida y su carrera. Y por cierto, antes de hablar de ella, aprende a escribir su nombre y su edad", ha declarado.

