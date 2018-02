Tensión entre Risto Mejide y Eduardo Casanova

13 feb 2018

Risto Mejide presentó este domingo un nuevo capítulo de su programa 'Chester', dedicado a la última revolución social: los millenials. Un nuevo episodio en el que contó con un invitado de lujo, el director y guionista Eduardo Casanova, también conocido por su papel de Fidel en la serie de Aída.

Durante la entrevista, el momento de mayor tensión se palpó cuando el publicista confesó a Eduardo Casanova que no ha podido ver algunas de sus obras: "Ruedas cosas que son muy torturadas", le aseguraba el presentador de 'Chester'. Algo a lo que añadió que "con 'pieles', solo ver el tráiler dije 'no puedo'. Me da asco", afirmaba el publicista sin tapujos.

Eduardo Casanova encontró rápidamente la solución al problema de Mejide: "Hacemos un plan, vente un día a casa y la vemos juntos. Te doy la manita si te pones nervioso", añadía el actor entre risas.

Otro de los temas que se trataron durante la entrevista, fue su larga interpretación durante los diez años que duró su primer papel en Aída. Una experiencia de la que asegura sentir una mezcla de "cariño y vergüenza". A pesar de todo confiesa que guarda un buen recuerdo, sobre todo del buen ambiente que compartía durante los rodajes con el resto de sus compañeros.

