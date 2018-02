15 feb 2018

Compartir en google plus

Hace una semana, veíamos unas imágenes en las que David Summers, líder de Hombres G, aparecía junto a una mujer que no era Marta Madruga, con quien había compartido prácticamente toda su vida. Unas fotos que llevaban a preguntárse cuándo se había producido el fin de su matrimonio y el comienzo de la relación con Christine, una profesora de inglés.

Ahora, el cantante ha dado la cara para desmentir que en su punto y final haya habido terceras personas. Dejando muy claro que se separó de Mata hace más de un año y que, si rehizo su vida, fue después de haber terminado con su relación anterior.

Poco después de su confesión, Vanitatis iba un paso más allá y aseguraba que esta mujer con la que Summers está viviendo una historia de amor no era la profesora de sus hijos y que no se conocían desde hace años. El portal hace hincapié en que Christine no estaba en el concierto que Hombres G ofreció en Nueva York en 2016, porque ni siquiera habían coincidido por entonces.

David y Marta, que parecen haber puesto el punto y final de manera amistosa, tienen pues libertad para comenzar de cero su vida amorosa.

Seguro que también te interesa...

David Summers se separa tras 20 años de relación y rehace su vida

David Summers: "La Movida molaba mucho, pero no vendía discos"

David Summers: "A los 40 gran crisis; a los 50, nada"

¿Sabías que David Summers es Piscis? Consulta su horóscopo